Derde kans voor 46e CPC Loop: inschrijving geopend

Met nog 110 dagen te gaan tot de geplande datum is het vanaf maandag mogelijk om je in te schrijven voor de CPC Loop. Het hardloopevenement staat gepland voor zondag 13 maart 2022 nadat het meermaals werd uitgesteld. Lopers die zich hadden ingeschreven voor de editie die gepland was in september behouden een geldig startbewijs.

Deelnemers aan het hardloopevenement kunnen zich vanaf heden inschrijven om 5, 10 of 21,1 kilometer te lopen. Daarnaast zal opnieuw de CPC4ALL worden georganiseerd. Wanneer iemand, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan een van de bestaande onderdelen kan er bij het Malieveld een parcours van 1 kilometer worden afgelegd om zo op een alternatieve manier mee te doen.

In maart van 2022 moet de 46e editie van het evenement plaatsvinden. Oorspronkelijk stond het geboekt voor maart van 2021, maar door de coronacrisis werd het doorgeschoven naar het najaar. Drie weken voor de gekozen datum besloot men alsnog om het evenement niet door te laten gaan vanwege de ‘beperkende coronamaatregelen’.