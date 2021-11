Hart voor Den Haag wil spoeddebat over rellen: ‘Weiger te accepteren dat een stel snotneuzen de wijk sloopt’

Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de rellen in de Schilderswijk. Na de onrust in Rotterdam vrijdagavond, ging het zaterdag in Den Haag mis. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, er ging een baksteen door de ruit van een ambulance en er werd brand gesticht. ‘Ik weiger te accepteren dat een stel van die snotneuzen de wijk sloopt’, zegt Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in Bob Staat Op.

Volgens Dubbelaar is altijd de Schilderswijk aan de beurt. ‘Het is iedere keer daar’, zegt Dubbelaar. ‘Het is een woonwijk waar gezinnen wonen die iets moois van hun leven willen maken. Relschoppers komen vanuit de hele stad om daar rottigheid te schoppen. Het moet een keer goed aangepakt worden. Ik weiger te accepteren dat een stel van die snotneuzen de wijk sloopt.’

Dubbelaar wist dat er iets stond te gebeuren in de wijk, vertelt hij. Via verschillende mensen kreeg hij screenshots uit Telegramgroepen waarin gesproken werd over rellen. ‘Ze stoken elkaar op en er zijn altijd idioten die zich er in mee laten gaan. Dan wordt er gewoon een steen door een ambulance heen gegooid. Ik vind dat verschrikkelijk.’ De politie heeft negentien mensen opgepakt voor de rellen.

Jaarwisseling

Daarom wil de grootste partij in de gemeenteraad dit aanstaande donderdag bespreken in de raad. ‘Ik wil van de burgemeester horen hoe wij het de komende weken rustig gaan houden in de tent.’ Volgens Dubbelaar neemt het kabinet maatregelen, maar ‘er is niet nagedacht over de praktijk. De maatregelen moeten wel uitvoerbaar zijn.’ Het raadslid vreest dan ook voor Oud en Nieuw. ‘En dan moet de jaarwisseling nog komen.’