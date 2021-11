Make-over Groen van Prinstererlaan helemaal af met extra bomen en groen

Na een flinke renovatie van de Groen van Prinstererlaan zijn nu ook extra bomen en groen geplant in de straat. Daarmee is de make-over helemaal af.

In april werd begonnen met de renovatie. Het stuk tussen de Monseigneur Nolenslaan en de Laan van Meerdervoort, op de rijbaan richting de Laan van Meedervoort, werd aangepakt.

Het asfalt is vervangen, de middenberm is breder gemaakt en parkeervakken zijn bestraat. Ook de stoep tussen de Treublaan en de Laan van Meerdervoort is bestraat. Nu is ook het groen in de straat gepland.

Foto’s: Robert van Asten