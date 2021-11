Nog een persoon zit vast voor openlijke geweldpleging na rellen in Schilderswijk

Na de rellen in de Schilderswijk van afgelopen weekend zit er nog een persoon vast voor openlijke geweldpleging. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. In totaal werden er in de nacht van zaterdag op zondag 19 personen aangehouden.

Achttien personen zijn weer vrijgelaten. Twaalf van hen krijgen een boete, bij vijf personen moet het Openbaar Ministerie nog naar de zaak kijken. De zaak tegen een persoon die was opgepakt voor belediging is geseponeerd.

Het werd zaterdagavond onrustig in de wijk nadat massaal gehoor werd gegeven aan een eerdere oproep om te demonstreren. Op straat werden zware vernielingen aangericht, er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk naar agenten gegooid. Ook de flitspaal op de Vaillantlaan moest het ontgelden.

Noodbevel

De groep leek erop uit een confrontatie met de politie aan te gaan, zo gaf de politie zelf aan. Voor de Schilderswijk en Transvaal werd een noodbevel afgekondigd. Bij de rellen raakten ook vijf agenten gewond, een van hen liep bij een aanhouding een knieblessure en hersenschudding op.

Er is wegens wanordelijkheden een noodbevel van kracht voor gebieden in Schilderswijk en Transvaal (zie kaartjes). Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden. pic.twitter.com/jstZJLBujz — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 20, 2021

Steen door ruit van ambulance

Bij de rellen werd ook de zijruit van een passerende ambulance die een patiënt naar het ziekenhuis vervoerde vernield, een relschopper gooide daar een steen tegenaan. GGD Haaglanden heeft hiervan aangifte gedaan.

‘Dit gedrag van relschoppers is ontoelaatbaar’, vindt Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden. ‘Ambulancezorg leveren we aan iedereen die het nodig heeft, we moeten kunnen rekenen op respect van iedereen uit de samenleving. Een steen gooien door de ruit van een ambulance die een patiënt vervoert is ongehoord en onacceptabel.’

De chauffeur van de ambulance die zaterdagavond een steen door de ruit kreeg zit ziek thuis, weet mediapartner Omroep West. ‘We zijn het spuugzat’, zegt Jan Hoefnagel, voorzitter van de beroepsvereniging Ambulancezorg, na het incident.

1/3: Oke, ik ben het spuugzat. Dit gedrag kan niet en accepteren we niet. Inmiddels is het deze maand al dusdanig vaak geëscaleerd dat collega's thuis zijn komen te zitten na een geweldsincident of bedreigende situatie. pic.twitter.com/12sHiU1CLx — V&VN Ambulancezorg (@venvn_ambulance) November 21, 2021

Spoeddebat

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd over de rellen in de Schilderswijk. ‘Ik weiger te accepteren dat een stel van die snotneuzen de wijk sloopt’, zei raadslid Arjen Dubbelaar in het radioprogramma Bob Staat Op. Wat Dubbelaar betreft wordt er donderdag gesproken over de rellen. ‘Ik wil van de burgemeester horen hoe wij het de komende weken rustig gaan houden in de tent.’

Rutte: ‘Puur geweld onder het mom van demonstreren’

Naaste de rellen in de Schilderswijk was het dit weekend ook onrustig in Rotterdam, Roermond en Stein. Demissionair premier Mark Rutte noemde alle rellen ‘puur geweld onder het mom van demonstreren’. Hij zei dat politie en justitie er alles aan zullen doen om diegenen die erachter zitten ter verantwoording te roepen.

Rutte zei zich te realiseren dat er ‘in de samenleving veel spanningen zijn omdat ze al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona’. Hij zei het recht op demonstraties altijd te zullen verdedigen, maar ‘ik zal nooit accepteren dat idioten puur geweld gebruiken” tegen politie en ambulancemedewerkers “onder het mom van we zijn ontevreden’.

