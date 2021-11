The Hague Royals verliest wederom in Friesland

Ondernemers Schilderswijk zijn rellen zat: ‘We staan machteloos’

Ondernemers in de Schilderswijk zijn het zat; zaterdagavond was de wijk niet voor het eerst het decor voor rellen en ongeregeldheden en de schade aan zowel materieel als de reputatie valt niet langer te accepteren, vinden zij. Ze roepen hen die een punt willen maken met klem op geen herrie meer te schoppen in de Schilderswijk, maar om het Malieveld te gebruiken voor demonstraties.

Buitenbrandjes, zwaar vuurwerk en vernielingen van gemeentelijk eigendom: de sfeer was grimmig zaterdagavond in de Schilderswijk en dat heeft weerslag op verschillende niveaus. Volgens lokale ondernemers zetten dergelijke rellen van de laatste tijd de wijk onterecht in een negatief daglicht. ‘Dit terwijl de Schilderswijk een mooie wijk is waar ondernemers hard werken en veel investeren in mooie winkels’, luidt het bericht van de ondernemers.

Vrij land

Volgens de ondernemers komen veel relschoppers van buiten de Schilderswijk, om juist op die plek het conflict op te zoeken. ‘De jonge relschoppers van buiten de wijk roepen op social media jongeren op om in de Schilderswijk af te spreken, terwijl zij totaal geen binding hebben met de wijk. Hierdoor staan de ondernemers machteloos.’

In hun bericht vragen ze relschoppers om niet meer massaal de Schilderswijk in te trekken, maar om het Malieveld te gebruiken voor toekomstige demonstraties. ‘We leven in een mooi en vrij land waar iedereen het recht heeft om te betogen binnen de wettelijke en fatsoenlijke kaders hiervoor.’

Steunbetuigingen

De ondernemers bedanken in hun oproep de Haagse politie-eenheid en burgemeester Jan van Zanen voor het ‘snelle en adequate optreden waarmee veel schade aan ondernemingen in de winkelstraten is voorkomen.’ Ook betreuren ze het dat vijf politieagenten bij de ongeregeldheden gewond zijn geraakt en wensen ze hen sterkte en beterschap.

Om politieagenten een hart onder de riem te steken bezoekt een groep ondernemers uit de Schilderswijk maandag de politiebureaus aan de Heemstraat en de Hoefkade. ‘Tijdens dit bezoek zullen zij de politiechefs van beide bureaus bloemen en lekkernijen overhandigen voor de gewonde agenten en hun steun betuigen.’

Op zondagmiddag trok burgemeester Van Zanen de Schilderswijk in om in gesprek te gaan met ondernemers die op wat voor manier dan ook getroffen worden door de gewelddadige rellen.

Burgemeester Van Zanen sprak vanmiddag met ondernemers, bewoners, jongerenwerkers en politieagenten rond de Vaillantlaan en de Hobbemastraat over de ongeregeldheden die daar gisterenavond plaatsvonden. pic.twitter.com/DNXFBSSiKq — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 21, 2021

Rellen

Zaterdagavond was het onrustig in de Schilderswijk na een oproep op social media die luidde: ‘Wees soldaat en vecht voor je vrijheid.’ Politie en mobiele eenheid moest worden ingezet op de rellen die volgden, waarbij vijf agenten gewond raakten. Eén daarvan liep een knieblessure en hersenschudding op en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Twee politieruiters liepen gehoorschade op en twee agenten raakten gewond aan hun hand, meldde de politie.

Relschoppers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk, stichtten buitenbrandjes en vernielden verkeerslichten. Ook een flitspaal op de Vaillantlaan moest het ontgelden. De ruit van een passerende ambulance werd ingegooid terwijl die een patiënt vervoerde.