Sjaak Polak genomineerd voor sportcoach van het jaar: ‘Ik wil hem nu ook winnen’

Sjaak Polak is als trainer van de ADO Vrouwen een van de genomineerden als coach van het jaar bij het Haags Sportgala. Hij vindt het een ongelofelijke eer. ‘Ik wil hem nu ook winnen’, zegt hij in Haagse Bakkie op Den Haag FM.

‘Ik hoop dat er veel stemmen op mij zullen komen’, zegt Polak. ‘Ik heb ook veel respect voor de andere genomineerden, maar heel eerlijk, gun ik het mezelf.’ Polak vindt de nominatie fantastisch. ‘Ik heb na mijn aanstelling gezegd dat ik de ADO vrouwen op de kaart ga zetten en dat is volgens mij gelukt.’

Polak is blij dat zijn harde werk wordt beloond. ‘Ik doe mijn stinkende best en werk met plezier het snot voor m’n ogen. Ik ben niet de aller makkelijkste maar ik moet veel managen. Dat vergt veel tijd en grijze haren. Maar ik krijg veel terug van de meiden en collega’s.’

Tube tandpasta

Volgens de trainer moeten ze het doen met de middelen die ze hebben. ‘Het budget is niks. Met een miljoen wordt het makkelijker, maar dat hebben we niet. Dan moet je je als coach gaan onderscheiden. Ik zie mijn spelersgroep als een tube tandpasta waar je net nog even het laatste stukje uit kan persen. Dat ben ik aan het doen.’

Maar daarmee voorkom je niet dat er ook spelers vertrekken naar andere clubs. ‘Dat is pijnlijk, maar ik gun ze het beste. Het geeft ook aan hoe goed wij bezig zijn’, aldus Polak.

Prijs voor beste scheidsrechter

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) vindt het belangrijk dat we dit jaar weer een volwaardig gala hebben rondom de Haagse sportprijzen. ‘Vorig jaar kon dat niet doorgaan en lag de sport een jaar stil. Dus nu gaan we weer topsporters in het zonnetje zetten en de maatschappelijke waarde van sport vieren.’

Naast de nominaties van sportman, sportvrouw, talent, coach en ploeg van het jaar is er ook een nieuwe categorie: scheidsrechter van het jaar. ‘We moeten de scheidsrechters (letterlijk) een podium geven. Ze hebben een ontzettend belangrijke rol in de sport.’ En niet alleen op het hoogste niveau, aldus Bredemeijer. ‘Het begint bij de F-jes. Ik fluit de hockeywedstrijden van mijn dochter. Het is leuk om dat te doen met de ouders. En ook belangrijk, want het draagt bij aan normen en waarden, luisteren naar elkaar, op tijd komen en je aan de regels houden.’

Daar is Polak het mee eens. ‘Als je geen scheidsrechter hebt, kan je geen wedstrijd spelen. Ik heb altijd respect voor ze, hoewel ik nog wel eens iets te hard naar ze roep. Het is iemand die alles bewaakt. En als je de scheids bijna niet ziet, dan heb je het ontzettend goed gedaan’, zegt de trainer.

Gala op 20 december

Vooralsnog is het de bedoeling dat de uitreiking van de Haagse sportprijzen op 20 december gewoon doorgaat. Daarvoor is de grote zaal in Amare afgehuurd. ‘Of het ook mag en kan is de vraag. Maar de prijzen zullen uitgereikt gaan worden.’

Dit zijn de genomineerden

Sportman van het jaar: windsurfer Kiran Badloe, atletieksporters Khalid Choukoud en Tony van Diepen.

Sportvrouw van het jaar: windsurfer Lilian de Geus, zeilster Marit Bouwmeester en hockeyster Eva de Goede.

Sportploeg van het jaar: Annemiek Bekkering en Anette Duetz (zeilen), HDM Dames 1 (hockey) en Katja Stam en Raïsa Schoon (beachvolleybal).

Sportcoach van het jaar: Ivar Knötschke (hockey), Aaron McIntosh (windsurfen) en Sjaak Polak (voetbal).

Sporttalent van het jaar: Gabriel Emmanuel (atletiek), Noa Diorgina (freerunning) en Paul Hameeteman (zeilen).

Scheidsrechter van het jaar: Guus Welle Donker (rugby), Jens Hoogelander (hockey) en Emine Kucukyildiz (taekwondo).