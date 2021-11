Twee garageboxen van criminele bende op Scheveningen gesloten

Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat twee garageboxen aan de Zeesluisweg op Scheveningen voor drie maanden gesloten moeten blijven. Maandag werd de tweede box gesloten. Omwonenden hebben een brief ontvangen over de getroffen maatregel.

De garageboxen werden in april van dit jaar doorzocht bij een grote actie strijd tegen ‘een crimineel samenwerkingsverband dat internationaal handelde in verdovende middelen’, zo meldt de gemeente. In april van dit jaar werden er doorzoekingen gedaan in woningen, bedrijfspanden en garageboxen op Scheveningen.

Daarbij werden drie garageboxen doorzocht, in twee daarvan werden meerdere kilo’s harddrugs en een aantal (nep)wapens aangetroffen. ook was er materiaal aanwezig voor de productie van MDMA, een stof die gebruikt wordt voor het maken van xtc-pillen.

Het Openbaar Ministerie is een groot strafrechtelijk onderzoek gestart en heeft een aantal arrestaties verricht.

LEES OOK: Drugshandel, drugsexport en witwassen, politie houdt negen verdachten aan