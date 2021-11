Nog een persoon zit vast voor openlijke geweldpleging na rellen in Schilderswijk

Van zangeres en acteur tot klimaatactivist en fractieleden, dit zijn de kandidaten van de Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaat met gekende namen de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. Robert Barker is op het congres van de Partij voor de Dieren (PvdD) verkozen tot lijsttrekker van de partij, de huidig fractievoorzitter maakte in juni bekend graag de kar te willen trekken. Raadslid Robin Smit volgt op de tweede plek van de kandidatenlijst, gevolgd voor fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen.

De eerste nieuwe namen zijn te vinden op plek 4 en 5. George Ongkiehong, marketingadviseur en bestuurder binnen de partij, en Hanneke Schmeets, medewerker voor de PvdD in de Eerste Kamer, maken de top vijf compleet. Voormalig lijsttrekker Christine Teunissen, nu Tweede Kamerlid, is lijstduwer bij de Haagse tak.

Acteur Daan Weterings, hij speelde onder meer een drietal rollen in de soap Goede tijden, slechte tijden, krijgt een tiende plaats toebedeeld. De Haagse zangeres Hanneke van den Eertwegh (Hanneke Laura) staat als twintigste op de kandidatenlijst en Pieter Sellies, coördinator van de Haagse Klimaatcoalitie, staat op plek 21.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Daan Weterings (@daanweterings)

De PvdD heeft sinds 2018 twee zetels in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van dat jaar wist toenmalig lijsttrekker Teunissen het zetelaantal te verdubbelen. Barker liet eerder aan Den Haag FM weten dat hij opnieuw een verdubbeling voor ogen heeft voor zijn partij. ‘Vijf zetels, daar zet ik op in. Maar we gaan sowieso groeien’, zei hij toen hij bekendmaakte zijn partij te willen leiden.

Het is officieel! Onze super mooie kandidatenlijst is vastgesteld! 🥳 Op naar een mooie campagne! 💪 https://t.co/pUWYhEGFgs — Robert Barker (@RNBarker) November 21, 2021

Robert Barker Robin Smit Leonie Gerritsen George Ongkiehong Hanneke Schmeets Jan Willem van den Bos Eline van Halsema Nora Fehres Bas Sligting Daan Weterings Natasja Verkaik Alex Uiterwijk Diego Demaree Navid Madani Elsa Miedema Barbara IJsselmuiden Marike Wessels Nicole Dick Willem van Prooijen Hanneke van den Eertwegh Pieter Sellies Lotte van den Heuvel Atila Akin Marijke Bessels Joost Leuven Christine Teunissen

