Werkzaamheden voor komst hotel Bleijenburg van start

Aan het Bleijenburg is maandag begonnen met de werkzaamheden voor het daar te komen hotel. Ontwikkelaar Fresch Real Estate draagt de zorg voor de komst van een hotel met 88 kamers op die locatie in de binnenstad. ‘Het huidige gebouw wordt compleet vervangen voor een nieuw gebouw met een fraaie en rijke gevel en een uitstraling die uitnodigend is.’

De komst van het hotel zorgde voor flink wat vragen bij verschillende politieke partijen. Hoewel men te spreken was over het ontwerp was er wel een debat over wat er binnen de muren van het pand zou komen: kantoorruimte, woningen of het geplande hotel. Een SP-motie om te onderzoeken of er niet beter woningen zouden kunnen komen werd verworpen.

Aankomende sloop van kantoorpand op de hoek Bleijenburg/Casuariestraat. Op deze plek moet straks #HotelBleijenburg verrijzen. De nieuwbouw wordt een etage hoger en de entree krijgt een prominente plek op de hoek. #DenHaag Impressie #BoparaiAssociates:https://t.co/Xb2GV05IZo pic.twitter.com/oQWFuZwY1B — Maarten Reiling (@MaartenReiling) March 19, 2021

Het stadsbestuur liet eerder al weten positief tegenover de plannen te staan. ‘Wij kregen de vraag voor een hotel, dat gaan we als college beoordelen. Wij toetsen wat wordt voorgesteld. Het is niet aan het college om te zeggen wat men moet doen.’

