Garoeda wordt Garuda by Ron Gastrobar: ‘Dit is onze mooiste droom’

Garoeda maakt een doorstart als Garuda by Ron Gastrobar en gaat – als alles goed gaat – eind januari open. Horecaondernemers Mady Wigleven en Richard van Leeuwen wilden dolgraag dat de zaak weer open zou gaan. ‘Dit is onze mooiste droom’, aldus Wigleven.

Garoeda aan het Kneuterdijk bestaat al sinds 1949. In 2018 zette eigenaar Peter ’t Mannetje de tent te koop. ‘Ik ben het zat en wil wat meer vrije tijd. Ik heb gewoon de leeftijd bereikt dat ik ermee wil stoppen’, zei ’t Mannetje destijds.

Het faillissement van Garoeda was voor Wigleven en haar partner Van Leeuwen het moment om hun droom waar te gaan maken. ‘Het is al ruim 70 jaar een begrip in Den Haag. Wij wilden altijd al iets dergelijks samen starten’, vertelt ze.

Garoeda wordt Garuda

Met de nieuwe start verandert ook de naam van de zaak een beetje. ‘In plaats van Garoeda is het nu Garuda, want met een u is het meer internationaal.’ Maar de keuken blijft Indonesisch. ‘We konden het niet maken om een hele andere keuken er in te zetten. Daarom zijn we een samenwerkingsverband begonnen met Ron Blaauw.’

De topchef heeft in Amsterdam al het Indonesische restaurant Ron Gastrobar Indonesia. De chef komt zelf niet in Den Haag werken. ‘Het is een franchise van hem, dus het is zijn menukaart met zijn gerechten.’

40 jaar achterstallig onderhoud

Wigleven is al een klein jaar bezig met de zaak, want er moest van binnen veel gebeuren. ‘Het is 70 jaar een begrip, maar 40 jaar achterstallig onderhoud. Alles moest eruit. We hebben wel geprobeerd het nostalgische te bewaren, zoals ornamenten. Maar het hele pand moet in een nieuw jasje.’

Als het aan de nieuwe eigenaren ligt gaat Garuda by Ron Gastrobar eind januari, begin februari open. ‘Het is heel spannend en heel leuk. Ik heb er zin in.’

Mady Wigleven is bedrijfsadviseur en hospitality coach, haar zakenpartner (en tevens levenspartner) Richard van Leeuwen is eigenaar van de Harbour Club restaurants.