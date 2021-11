Garoeda wordt Garuda by Ron Gastrobar: ‘Dit is onze mooiste droom’

Meer groen, meer zitplaatsen en horeca, bewoners pleiten voor vernieuwing Regentesseplein

Een paar bankjes, wat groen en een monument, dat is hoe het Regentesseplein er nu bij ligt. ‘Het is een mooi plein met een middenruimte waar je niet kan komen’, legt buurtbewoner Eline Keus uit in het radioprogramma Bob Staat Op. Hoewel wensen voor herinrichting van het plein al in juli aan het stadsbestuur werden gegeven wacht men nog op een reactie. D66 heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Bewoners en ondernemers vinden dat het plein beter en breder gebruikt kan worden, daarom heeft ze een Programma van Wensen voor het plein gemaakt. Daarvoor is gesproken over de buurt van de huidige inrichting vindt en wat ze er mee zou willen. In alle plannen komt naar voren dat er meer groen zou moeten komen, want ‘bomen geven verkoeling’. Daarnaast zijn ze voorstander van zitplekken en wat horeca. Door de coronapandemie is het plein al in gebruik geweest als terras van de verschillende zaken. Centraal middelpunt blijft de natuurstenen obelisk (1905) die er staat ter ere van voormalig koningin Emma.

Eline vertelt dat mensen het plein ‘mooi en statig’ vinden, al waren er ook kritiekpunten, zo zouden rolstoelgebruikers er bijvoorbeeld lastig op kunnen komen. Al met al bepleit men een plein met meer groen en ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten. De wensen werden in juli aangeboden aan wethouder Robert van Asten.

Schriftelijke vragen D66

Bij D66 vindt Marieke van Doorn dat hardrijdend verkeer er mede voor zorgt dat het plein niet goed kan worden gebruikt. Je mag er vijftig, ‘maar ze rijden er ook harder’. In de plannen pleit men er dan ook voor om er een 30 km-zone van te maken. Van Doorn onderschrijft de plannen voor een meer leefbaar plein, toegankelijk voor iedereen met ruimte voor natuur. Omdat men nog niks van het stadsbestuur heeft gehoord zijn er nu vragen gesteld.

Eline hoopt dat er snel een reactie komt van het stadsbestuur: ‘Je moet op zijn minst een idee hebben voor waarom wel of waarom er niet iets gebeurd.’

Plein vol planten

Sowieso willen de bewoners in het voorjaar het plein vol te zetten met planten. ‘Om even een beeld te geven hoe groen dat plein kan zijn’, zegt Eline. De planten kunnen vervolgens door bewoners weer meegenomen worden voor het maken van een geveltuintje.

Een woordvoerder van wethouder Van Asten laat weten dat er door ingenieurs wordt gerekend wat de kosten van de beoogde plannen zijn, daaropvolgend moet er nog een budget voor komen. In de omgeving van het plein staan sowieso kleine ingrepen gepland aan de openbare ruimte en het groen in de buurt.

Beeld: Programma van Wensen Regentessekwartier