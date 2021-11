Twee Haagse vrouwen aangehouden in witwasonderzoek, winkels Soulsistah gesloten

In een onderzoek naar witwassen zijn er dinsdag drie personen door de politie aangehouden. Het gaat om twee vrouwen van 49 en 57 jaar oud uit Den Haag en een 30-jarige man uit Limburg. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Eerder op de dag werden winkels van het bedrijf Soulsistah gesloten door de politie.

Voor het onderzoek werden er op 10 locaties in Den Haag, Monster, Leidschendam en Buggenum doorzoekingen gedaan. Zowel woningen als bedrijfspanden zijn daarbij doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed, administratie, voertuigen en luxe goederen.

Voor het onderzoek wordt samengewerkt door het FinEC-team van de politie eenheid Den Haag (zij zijn gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar daders van witwaspraktijken en fraude), de districtsrecherche Den Haag West en het basisteam Scheveningen.

In Den Haag werden dinsdag de Soulsistah-winkels op de Frederik Hendriklaan en Soulsistah Christmas in de Westfield Mall of the Netherlands per direct gesloten door de politie. Volgens mediapartner Omroep West heeft de recherche sterke aanwijzingen dat de zaak banden heeft met de onderwereld. Ook was er veel politie bij het nieuwe zaak van Soulsistah bij de Noordboulevard op Scheveningen.

De panden van de interieurwinkels zijn verzegeld. Op de gevel hangt een brief waarop staat dat de winkel gesloten is ‘in verband met strafrechtelijk onderzoek naar ondermijning’. Soulsistah heeft in totaal vijf zaken, twee winkels op de Fred, een in de Mall of the Netherlands, een paviljoen op Scheveningen en een evenementenbureau in Monster.

LEES OOK: Winkels Soulsistah op de Fred dicht vanwege banden met de onderwereld