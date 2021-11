Verbetering van natuur en recreatie, gemeente en Dunea gaan samen aan de slag met groengebieden

De gemeente Den Haag en drinkwaterbedrijf Dunea gaan samenwerken om natuur en recreatie in groengebieden aan het zuiden van de stad te verbeteren. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) en Dunea-directeur Wim Drossaert hebben de samenwerking dinsdag officieel bekrachtigd.

Allereerst wordt er een plan gemaakt voor een buffergebied rondom Ockenburgh en langs de randen van het kwetsbare natuur- en drinkwaterwingebied Solleveld. Door de recreatie in goiede banen te leiden kan de natuur beter beschermd worden.

‘We zien dit ook als een mooi startpunt om het gehele gebied onder de loep te nemen’, aldus wethouder Bredemeijer. ‘Den Haag heeft aan de zuidzijde veel mooie groen- en recreatiegebieden, van de zee en de duinen, naar Madestein, Ockenburgh en de Uithof. En dit gebied loopt nog helemaal door naar de Zweth in Wateringen. We willen het groen in het gebied in de toekomst een kwaliteitsimpuls geven, de natuur beter beschermen en de mogelijkheden voor recreatie verbeteren.’

De samenwerking van Den Haag en Dunea wordt gezien als een startpunt voor meer samenwerking, vervolgstappen worden gezet samen met partners in het Nationaal Park Hollandse Duinen. ‘En als de plannen iets meer vorm krijgen, dan krijgen de bezoekers en bewoners natuurlijk alle ruimte om hun input te leveren.’