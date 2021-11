Verpleegkundige Roos krijgt vandaag haar boosterprik: ‘Om patiënten en onszelf te beschermen’

Verpleegkundigen in het HMC kunnen zich nu laten vaccineren met een boostervaccin. Roos Padmos is een van de verplegers die vandaag een prik krijgt. ‘Om de patiënten en onszelf te beschermen’, zegt ze.

Roos werkt op de verloskamer. ‘We zien steeds meer zwangeren met COVID, van licht tot erg. Daardoor zien we de druk meer toenemen.’ Volgens Roos viel het tijdens de eerste golf mee op haar afdeling. ‘Maar nu er niet meer afstand wordt gehouden en de maatschappij weer aan het rollen is, neemt het explosief toe’, zegt ze in het radioprogramma Bob Staat Op.

Volgens Roos is het belangrijk dat zwangere vrouwen zich ook laten vaccineren. ‘HMC adviseert dat ook.’ Want het kan voor die vrouwen gevaarlijk zijn om corona te krijgen. Als moeders heel ziek worden moet de baby eerder worden gehaald, voor de veiligheid van de moeder, legt Roos uit. ‘Dat is zeer gevaarlijk. Bij een ernstige prematuur geeft het risico’s voor de gezondheid voor de baby.’

Inmiddels wordt dus geadviseerd om zwangere vrouwen wel in te enten. In het begin was er nog weinig bekend over de veiligheid van het vaccin. Het advies was eerst niet vaccineren maar nu wordt geadviseerd om het mRNA-vaccin te nemen, zoals BioNTech/Pfizer en Moderna, aldus de site van de Rijksoverheid . ‘Veel zwangeren zijn huiverig om het vaccin te nemen. Daarom doe ik het wél!’