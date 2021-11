Verdachte van dodelijke steekpartij Scheveningse Pier meldt zich na ruim een jaar bij politie

De voortvluchtige Tyrece B., leider van drillrapgroep ’73 De Pijp’, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat meldt de lokale omroep van Amsterdam, AT5, dinsdag. B. werd door de politie gezocht omdat hij verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij de dodelijke steekpartij op de Pier op Scheveningen in de zomer van 2020. Daarbij kwam de 19-jarige Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga om het leven.

Op een livestream op Instagram was te zien hoe B. zichzelf met twee anderen bij het politiebureau was. ‘Dit is Tyrece B., hij wordt gezocht. Hij moest zich melden’, sprak een van de mannen tegen een agent aan de receptie. ‘Dit is het laatste man. Deze gast heeft het lang volgehouden’, zegt de ander.

De verdachte is ruim een jaar voortvluchtig geweest. ‘Sinds het steekincident was de aangehouden verdachte voortvluchtig’, zo meldt de politie. B. wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De confrontatie tussen drillrapgroepen ’73 De Pijp’ uit Amsterdam en ’24’ uit Rotterdam op de Pier op 10 augustus 2020 mondde uit in een dodelijke steekpartij waarbij de 19-jarige Chuchu uit Rotterdam om het leven kwam. Eerder werden twee verdachten uit Amsterdam veroordeeld tot 11 jaar cel. In april werd een 20-jarige Rotterdammer veroordeeld tot 5 jaar cel.

