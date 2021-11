Winkels Soulsistah op de Fred dicht vanwege banden met de onderwereld

De Soulsistah-winkels op de Frederik Hendriklaan en Soulsistah Christmas in de Westfield Mall of the Netherlands zijn per direct gesloten door de politie. Volgens mediapartner Omroep West heeft de recherche sterke aanwijzingen dat de zaak banden heeft met de onderwereld. Ook is er veel politie bij het nieuwe zaak van Soulsistah bij de Noordboulevard op Scheveningen, die zou in december open gaan.

De panden van de interieurwinkels zijn verzegeld. Op de gevel hangt een brief waarop staat dat de winkel gesloten is ‘in verband met strafrechtelijk onderzoek naar ondermijning’. De politie doet dinsdag uitgebreid onderzoek in de kerstwinkel, aldus Omroep West . Ook de webshops van Soulsistah zijn niet meer bereikbaar.

Soulsistah heeft in totaal vijf zaken, twee winkels op de Fred, een in de Mall of the Netherlands, een paviljoen op Scheveningen en een evenementenbureau in Monster.

Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Oftewel: ‘de bovenwereld’ wordt misbruikt door criminelen om hun activiteiten te camoufleren. Onder meer drugshandel en witwassen van geld vallen in politietermen onder de noemer ondermijning.

