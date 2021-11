De Haagse Scholen houdt scholen liever open, maar kan weer overschakelen op thuisonderwijs

Een eventuele sluiting van scholen waar De Telegraaf woensdag over berichtte is voor De Haagse Scholen mogelijk, maar vergt wel wat voorbereiding. Stichting De Haagse Scholen zou de scholen allemaal graag openhouden, maar als het verstandiger is om dat niet te doen is het volgens een woordvoerster niet al te moeilijk om weer terug te schakelen naar onderwijs thuis. ‘Al moet dat toch weer even worden voorbereid.’

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag met 50 scholen voor basisonderwijs en twee voor speciaal voortgezet onderwijs.

De voorzieningen voor het thuisonderwijs zijn er nu, met name waar het ICT betreft, al moet wel weer worden nagegaan of er bij alle leerlingen thuis nog wel een laptop is. Dat was bij het uitbreken van de crisis niet het geval. Ook deze stichting heeft de ervaring met de lockdown kunnen vasthouden: vorige week werd openbare basisschool De Zonnebloem gesloten wegens besmettingen.

Woensdag werd duidelijk dat de kans bestaat dat scholen vanaf maandag de deuren weer moeten sluiten voor twee weken. Onderwijsbronnen melden aan de Telegraaf dat er sprake is van een absolute noodgreep om het aantal coronabesmettingen naar beneden te brengen. Het kabinet kondigde aan dat er aankomende vrijdag een nieuwe persconferentie zal zijn over mogelijke nieuwe coronamaatregelen.