Docent bleef na heropening van scholen digitaal bereikbaar voor leerlingen met vragenuurtje

Na de wekenlange sluiting van de scholen waarbij digitaal les werd gegeven besloot Arjan van der Meij van Christelijk College De Populier om ook toen de scholen weer open waren nog om zijn leerlingen digitaal bij te staan. Hij biedt leerlingen nog de mogelijkheid om leerlingen, middels een digitaal vragenuurtje, de laatste vragen te stellen voor een toets. ‘Ik dacht bij sommige klassen dat ze het nog wel konden gebruiken.’

‘Dit werkt wel heel goed, een uurtje even wat vragen beantwoorden’, vertelt Van der Meij in Haags Bakkie. Leerlingen kunnen vragen stellen over de stof van komende toets. ‘De meesten, die er zijn, vinden het heerlijk. Ik denk dat het voor sommigen wel helpt.’ Het biedt de leerlingen wat zekerheid. ‘Ze weten wel wat ze moeten doen, want dat heb ik ze geleerd in de les.’

Volgens de docent is het van belang om de leerlingen bij te staan na het coronajaar. ‘Het gaat op school nog niet allemaal vanzelf’, zegt de docent. Het zou moeilijk zijn voor leerlingen om weer echt terug in het schoolritme te komen, al gaat dat wel beter. ‘Het is een ingewikkeld samenspel van omstandigheden: en corona, maar ook, toch, het lerarentekort. Te weinig mensen kiezen voor het beroep, waardoor niemand het kan overnemen als er iemand uitvalt.’

‘Ik doe het vrijwillig’

Hoewel er na een bericht in het AD positieve reacties kwamen op de actie van de docent, werd er ook negatief gereageerd. ‘Als jij dat doet, dan denken leerlingen het dat het normaal is en moeten andere docenten dat ook doen. En als ze dat dan niet doen, dan krijgen ze misschien wel slechtere beoordelingen. Ik had er geen moment aan gedacht dat dat zou kunnen gebeuren’, vertelt Van der Meij. ‘Ik doe het vrijwillig.’

‘Klap op klap’

De afgelopen weken kon er op scholen op relatief normale wijze les worden gegeven. ‘Wat ik wel merk, en ik vind dat fijn, is dat scholen buiten de maatregelen vallen. Ze zien wel, denk ik, dat scholen een beetje met rust gelaten moeten worden. Maar de dreiging is er natuurlijk’, zo vertelt Van der Meij woensdagochtend. Een eventuele nieuwe sluiting zou problemen kunnen opleveren.

‘Voor een deel zijn er problemen. Een groot deel niet: die hebben het goed thuis, daar zijn computers, is de WiFi goed en er is hulp. Maar er zijn ook best wel kinderen bij wie dat niet zo is: die delen een kamer, die delen een computer met vier kinderen… Die hebben het gewoon slecht. En die krijgen dan nu klap op klap, dat vind ik wel zorgelijk’, vertelt Van der Meij. ‘Ik hoop dat we een beetje verschoond blijven van maatregelen.’

Nieuwe maatregelen

Woensdagmiddag bleek dat de kans bestaat dat scholen vanaf maandag de deuren weer moeten sluiten voor twee weken. Onderwijsbronnen melden aan de Telegraaf dat er sprake is van een absolute noodgreep om het aantal coronabesmettingen naar beneden te brengen.

Het kabinet kondigde aan dat er aankomende vrijdag een nieuwe persconferentie zal zijn over mogelijke nieuwe coronamaatregelen.