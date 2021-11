Drempels moeten Groot Hertoginnelaan veiliger maken voor fietsers en voetgangers

De Groot Hertoginnelaan in Duinoord wordt met drempels veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Dat laat de gemeente weten. Het gaat dan voornamelijk om de kruising met de Banstraat en de Andries Bickerweg. De werkzaamheden beginnen op 6 december en duren tot en met 24 december.

Volgens de gemeente kan het afslaand verkeer vanaf de Groot Hertoginnelaan naar de Banstraat of Andries Bickerweg niet goed zien dat er een fietspad en voetpad is. Daar komt bij dat fietsers en voetgangers hier voorrang hebben. Daarom komen er drempels voor het afslaand verkeer.

Ook komen er duidelijke in- en uitritten door een drempelplateau. Het autoverkeer dat de zijstraten wil in- of uitrijden kan andere weggebruikers dan beter zien. Het is te vergelijken met de aansluiting van de 1e Sweelinckstraat op de Groot Hertoginnelaan.

Afsluitingen en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn de inritten van de Banstraat en Andries Bickerweg op de Groot Hertoginnelaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Groot Hertoginnelaan zelf blijft wel bereikbaar. Wie in de Andries Bickerweg moet zijn kan via de Stadhouderslaan en de Alexander Gogelweg rijden. De Banstraat is bereikbaar via de 1e Sweelinckstraat. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietspaden op het kruispunt van de Groot Hertoginnelaan en de Banstraat afgesloten.

Afvalcontainer

Al het verkeer kan omrijden via Waldeck Pyrmontkade, 1e Sweelinckstraat en Groot Hertoginnelaan (in beide richtingen). Voetgangers kunnen de zijstraten gewoon bereiken.

De afvalcontainer bij de brug op de Andries Bickerweg krijgt tijdelijk een nieuwe plek op de hoek van de Banstraat en de Van Blankenburgstraat. De inzameling van het huisvuil gebeurt zoals normaal, aldus de gemeente.