‘Gebruik een wachtwoordzin, die is lekker lang en kan je makkelijk onthouden’

‘Gebruik een wachtwoordzin. Die is lekker lang en kan je makkelijk onthouden en moeilijk door hackers te achterhalen’, vertelt Rutger Leukfeldt, onderzoeker van de Haagse Hogeschool in de wereld van cybercrime, in Bob Staat Op op Nationale Check Je Wachtwoorden Dag. De dag werd in 2014 in het leven geroepen door de website Tweakers en gesteund door Openbaar Ministerie, Direct Research, Radar en True om aandacht te vragen voor het veilig omgaan met wachtwoorden.

Leukfeldt adviseert om voor verschillende accounts een andere wachtwoordzin te gebruiken. ‘Daardoor is het enigszins te managen. Het is makkelijker dan een serie letters te moeten onthouden.’ Tegelijk kan het handig zijn om een wachtwoordkluis te gebruiken, daar worden automatische wachtwoorden voorgesteld en opgeslagen. Het risico is daarbij wel dat wanneer een hacker toegang tot de kluis krijgt deze al je wachtwoorden heeft.

‘We hebben niet zo lang geleden onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking, daaruit bleek dat ongeveer 80 procent een zwak wachtwoord heeft. Ik denk dat de mensen in Den Haag niet heel anders zullen zijn dan in heel Nederland. Dus dat is wel schrikbarend slecht.’ Het risico van een zwak wachtwoord is dat het makkelijker te raden is voor hackers, denk daarbij als wacht woorden zoals ‘Welkom01!’.

Leukfeldt: ‘Wat eigenlijk nog belangrijker is is om je wachtwoord aan te passen.’ Dat hoeft niet elke maand. ‘Maar misschien wel elk jaar of elke twee jaar. Want als er weer eens een datalek is geweest dan kan het zijn dat daar ook een wachtwoord in is meegegaan.’