Geen spoeddebat over rellen in Schilderswijk: ‘Wegkijkgedrag’

Er komt geen spoeddebat over de rellen van afgelopen weekend in de Schilderswijk. Er is in de gemeenteraad geen steun om dat debat donderdag te voeren. Hart voor Den Haag/ Groep de Mos opperde deze week om een debat te voeren, maar kreeg enkel steun van de PVV. Nu er geen debat komt stelt de partij schriftelijke vragen.

De grootste partij in de gemeenteraad is woest over het feit dat er geen debat komt, ze spreekt van ‘wegkijkgedrag’ van de gemeenteraad. ‘Knettergek’, noemt raadslid Arjen Dubbelaar het dat er geen debat komt. ‘Dit weekend was de Schilderswijk wéér een oorlogsgebied! Dit is voor Hart voor Den Haag onacceptabel. Dit heeft niets met demonstreren tegen de coronamaatregelen te maken. Wij weigeren te accepteren dat onze woonwijken gesloopt worden.’

‘Het is elke keer raak in de Schilderswijk. Het is een woonwijk waar ook gezinnen wonen die iets moois van hun leven willen maken. Relschoppers komen vanuit de hele stad om daar rottigheid te schoppen. Het moet een keer goed aangepakt worden’, vervolgt het raadslid. Daarbij memoreert men eerdere rellen in de wijk zoals in de zomer van 2020. Uit onderzoek van bureau EMMA bleek dat die werden veroorzaakt door ‘dieperliggende problemen‘, ook werden nieuwe rellen niet uitgesloten.

‘Het stadsbestuur heeft geen flauw idee waar ze mee bezig is! Vorig jaar werd dat na de avondklokrellen tenminste nog eerlijk toegegeven door het stadsbestuur’, stelt Dubbelaar. Hij vindt dat de coalitie (VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks) nu een debat ontloopt. ‘Het lijkt erop dat ze de controle volkomen kwijt zijn en dat is zorgelijk. Er werd een plan van aanpak beloofd en dat ligt er ruim een jaar later nog steeds niet.’

Het verzoek voor een spoeddebat werd wel gesteund door de PVV. Fractievoorzitter Sebastian Kruis vindt het gek dat er niet over veiligheidszaken wordt gesproken. ‘Praten over veiligheidsvraagstukken? Dan verzaken ze, zoals altijd’, zegt hij op Twitter.

Donderdag weer urenlang debatteren over de ecologie onder de grond, klimaatadaptatie en internationale treinverbindingen. Maar praten over veiligheidsvraagstukken? Dan verzaken ze, zoals altijd (uitgezonderd natuurlijk @ArjenDubbelaar).#DenHaag#Nepgemeenteraad https://t.co/LcKbo6kdDj — Sebastian Kruis (@SebastianKruis) November 23, 2021

Vernielingen en aanhoudingen

Bij de rellen van afgelopen weekend was er sprake van zware vernielingen op straat, er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk naar agenten gegooid. Vijf agenten raakten gewond bij de rellen.

Ook werd er een steen door de ruit van een ambulance gegooid. In totaal werden er in de nacht van zaterdag op zondag 19 personen aangehouden.

