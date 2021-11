Meer vrouwen dan mannen in top CDA-lijst, van huiswerkbegeleider tot jeugdtrainer Haag Atletiek

‘Enorme verscheidenheid’

Bredemeijer is trots op de voorlopige kandidatenlijst: ‘Onze samenleving kent een enorme verscheidenheid en dat is juist onze kracht.’ Hij heeft alle vertrouwen in de voorgestelde kandidaten. ‘Dit unieke team zal onze christendemocratische boodschap vol optimisme en overtuiging brengen.’

Tijdens de verkiezingscampagne focust Bredemeijer op de groei van de stad. Hij vindt dat – ondanks de toename van het aantal inwoners – het groen moet worden behouden en dat het voorzieningenniveau op peil moet blijven. ‘Als je vindt dat je als stad een bepaalde groei moet doormaken, dan hoort daar ook groei van groen en voorzieningen bij’, stelt hij. Bredemeijer wil dat bewaken. Daarnaast maakt hij zich zorgen over de verslechterde relatie tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners van de stad.

Lijst nog niet definitief

De lijst is nog niet definitief, op 9 december mogen de leden van het CDA hun zegje doen over de voordracht. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar.

CDA-kandidaten Hinke de Groot en Morad Azerki zijn woensdag om 10.00 uur te gast in Haags Bakkie op Den Haag FM