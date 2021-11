Participatie Keuken wordt grondig verbouwd: ‘Ontmoetingsruimte om niet alleen te koken’

Het pand van de Participatie Keuken aan de Guntersteinweg in Moerwijk wordt grondig verbouwd. De bedoeling is dat het gebouw een ontmoetingsplek wordt waar je veel meer kunt dan alleen koken. ‘We gebruiken het samen koken en het samen eten echt als manier van ontmoeten’, zegt initiatiefnemer van de Participatie Keuken Ben Lachhab.

Op dit moment staat het grootste gedeelte van het pand leeg en moet er nog veel verbouwd worden. Toch ziet Lachhab al helemaal voor zich wat waar moet komen. ‘Naast de keuken komt het sociale stadsrestaurant. Daar komt een mobiel podium bij waardoor het mogelijk wordt om op te treden’, zegt hij.

In een derde ruimte wil Lachhab een sociaal café hebben. ‘Dat wordt een aparte ontmoetingsplek waar inwoners van heel Den Haag iets mogen organiseren met als doel om de samenleving samen te brengen.’

Corona

Toen Nederland voor het eerst op slot ging maakte de Participatie Keuken honderdduizend maaltijden voor kwetsbare ouderen. Nu het coronavirus weer om zich heen grijpt, is Ben, ondanks de verbouwing, daar weer toe bereid. ‘Wij staan klaar om de mensen te helpen die het nodig hebben. Als het moet kunnen we duizend maaltijden per dag maken.’

Lachhab verwacht dat de verbouwing eind januari afgerond is. In maart wil hij de nieuwe Participatie Keuken officieel gaan openen.