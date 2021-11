Twee Hagenaars opgepakt in onderzoek naar fraude met coronasteun, ruim 20.000 euro contant geld is in beslag genomen

Twee mannen uit Den Haag en een uit Voorburg zijn aangehouden omdat ze worden verdacht fraude te hebben gepleegd met coronasteunmaatregelen. Dat meldt de FIOD (opsporingsdienst van de Belastingdienst) woensdag. De mannen zouden hebben gefraudeerd met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De woningen van de drie verdachten ( 30, 37 en 38 jaar) zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons, bankrekeningen, twee auto’s, horloges en ruim 20.000 euro contant geld. Het onderzoek begon na een aangifte van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij constateerde meer dan 150 verdachte aanvragen voor het verkrijgen van TVL die in verband gebracht kunnen worden met een 24-jarige Hagenaar. Deze man kon eerder, op 12 oktober, worden aangehouden. ‘De aanvragen kwamen niet overeen met de omzetgegevens van de bedrijven, zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst’, stelt de FIOD. Ze vermoedt dat de vier verdachten samen hebben gewerkt om een maximale vergoeding te kunnen krijgen. Foto: FIOD