Meer vrouwen dan mannen in top CDA-lijst, van huiswerkbegeleider tot jeugdtrainer Haag Atletiek

Woningen ontruimd na brand in supermarkt Hildo Kroplaan

Meer in

Aan de Hildo Kroplaan zijn woensdagochtend woningen ontruimd nadat er een brand was ontstaan in een supermarkt. Bij de brand kwam veel rook vrij, zo meldt de brandweer. Er raakte niemand gewond.

Er kwam rond kwart voor zes een melding van een brandalarm en een melding van rook in de woningen. ‘Daarom werd er groot opgeschaald’, vertelt een woordvoerder van de brandweer aan mediapartner Omroep West. Ook het ontruimen van de woningen werd in gang gezet. ‘Tijdens het ontruimen kwam het brandje in de supermarkt al snel onder controle waarna ook de rookontwikkeling minder werd.’

Na een uur wist de brandweer te melden dat de brand onder controle was en vervolgens is men gaan ventileren. De bovenliggende woningen worden gecontroleerd voor bewoners terug naar hun woning kunnen.

De supermarkt in Houtwijk heeft naast brandschade ook rookschade opgelopen. ‘De verwachting is dat de supermarkt vandaag niet open kan’, besluit de brandweerwoordvoerder.

Foto: Omroep West