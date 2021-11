Bewoners willen opknapbeurt voor vergeten speeltuin in Transvaal

Buurtbewoners rondom het Ruth Firstplein willen graag dat het speeltuintje eindelijk eens opgeknapt wordt. Al jaren gebeurt er niets aan en ondertussen raken de speeltoestellen steeds meer vervallen. ‘Ik kan mijn kinderen hier niet laten spelen omdat het super gevaarlijk is’, zegt een ouder.

Tijdens een rondje door de speeltuin zijn de gebreken al snel zichtbaar. Het dak van het glijbaanhuisje brokkelt af, de constructie voor de schommel verloedert en de gekleurde stenen waarop twister gespeeld kon worden zijn nauwelijks meer zichtbaar. Daarnaast is er naast het pleintje in de struiken een slaapplek voor daklozen gemaakt.

‘Dit is nu al zo lang zo dat het voor ons bijna normaal is geworden’, zegt Ahmed el Hadioui namens bewonersorganisatie Transvaal Noord. ‘Maar eigenlijk is het best wel triest.’ Net als de bewoners hoopt hij dat er snel wat gedaan wordt aan de speeltuin.

Voor PvdA-raadslid Janneke Holman is de situatie reden om aan de bel te trekken bij het stadsbestuur. ‘Dit pleintje lijkt een beetje vergeten’, zegt ze. ‘Dat is jammer, want je ziet het meer in wijken als Transvaal.’