CDA-kandidaat door het stof na seksistische teksten over PvdA-raadsleden

Een oud-blogger van GeenStijl gaat door het stof vanwege seksistische teksten die hij op de site heeft geschreven over PvdA-raadsleden Mikal Tseggai en Janneke Holman. Dat doet publicist Constanteyn Roelofs, nu schrijver voor Elsevier, nadat bekend is geworden dat hij op de kandidatenlijst staat voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen.

‘Bovenstaande meisjes zijn trouwens kandidaat in 070. Zou u ze doen?’, schrijft Roelofs onder het pseudoniem Zentgraaff in 2017 over Tseggai en Holman, die toen bekend waren gemaakt als kandidaten op de kieslijst voor de PvdA.

Roelofs betoogt in dat stuk dat de PvdA zich niet houdt aan het genderneutraal aanduiden van de kandidaten op de eigen lijst – wat de partij juist had beloofd te doen. Hij noemt de PvdA’ers in z’n algemeen ‘wankers’ en ‘plucheklevers’.

‘Ranzig’

Tseggai en Holman reageren woensdag geschrokken op de kandidaatstelling van Roelofs. ‘De schrijver blijkt nu kandidaat voor CDA Den Haag: een mes in de rug van vrouwen die te maken hebben met seksisme en intimidatie’, vindt Tseggai. ‘Het stuk en de ranzige reacties raakten mij hard.’

'Zou u ze doen?'. Daarmee sloot GeenStijl in 2018 dit stuk af over @JannekeHolman en mijzelf. Het stuk en de ranzige reacties raakten mij hard. De schrijver blijkt nu kandidaat voor @CDADenHaag: een mes in de rug van vrouwen die te maken hebben met seksisme en intimidatie. pic.twitter.com/USEDorFHLQ — Mikal Tseggai (@MikalTseggai) November 24, 2021

‘Ik vergeet dit nooit meer: vrienden in alle staten, familie die zich zich zorgen maakte. Beroerd was ik ervan. En nu weer, als ik nu die reacties lees’, zegt ze.

‘Grens helaas wel eens overschreden’

Roelofs geeft na de ontstane ophef een verklaring over de teksten die hij destijds schreef voor GeenStijl. ‘Indertijd werkte ik bij een online medium waar ik volgens mijn overtuigingen destijds de maximale trend richting politieke correctheid meende te moeten bestrijden met maximaal polariserende grappen. De harde cultuur van de online stammenstrijd op (sociale) media was destijds mijn milieu. Daarbij is de grens tussen het bestrijden van een idee en onaangepaste aanval op een persoon helaas wel eens overschreden’, zo stelt hij.

‘Omdat ik zelf ook tot het inzicht ben gekomen dat dat niet de manier is om een positieve verandering te bereiken heb ik een paar jaar geleden voor een ander carrièrepad en de ‘fitties’ op sociale media afgezworen’, aldus Roelofs. Hij heeft contact gehad met beide PvdA’ers en heeft aan Tseggai zijn excuses aangeboden.

‘Wil – offline – verder werken met CDA’

Hij wil zich nu richten op zijn kandidatuur voor het CDA. ‘Ik wil ik nu – offline – met het team van CDA Den Haag verder werken aan een gezond, groen en gezellig Den Haag voor iedereen.’ Het CDA wil niet op de kwestie reageren en verwijst naar de verklaring van Roelofs.

Het CDA laat in een reactie weten te werken aan een samenleving met meer fatsoen. ‘Ook met mensen die in het verleden fouten hebben gemaakt. Want op deze manier ga je niet met elkaar om. Goed dat dit wordt uitgepraat. Niemand is perfect en iedereen verdient een nieuwe kans.’

