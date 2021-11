HBS Craeyenhout en Quick maken zich zorgen over onveiligheid Bosjes van Pex: ‘Fiets niet alleen in het donker’

Den Haag heeft nu een eigen deurmat dankzij Roy en Olaf

Hagenaars kunnen hun bezoek nu extra Haags ontvangen met een heuse Haagse deurmat. Het Haagse Matje is een idee van ondernemers Roy van den Hoogen en Olaf Ouwerkerk. ‘Soms moet je losse ideeën gewoon in de praktijk brengen’, zegt Olaf.

Het idee voor het Haagse matje ontstond bij Olaf in de zaak. ‘Ik heb een bedrijf in automatten. Daar ontmoette ik Roy.’ De twee raakten aan de praat. ‘Roy vroeg: “Kan je alle matjes maken?” Tuurlijk, zelfs een Haags matje.’ En het idee was geboren.

‘Den Haag is niet altijd even gastvrij geweest’, aldus Roy. ‘De kouwe kak van vroeger schonk je een karig bakkie pleur om je zo snel mogelijk weer weg te krijgen. Maar tijden veranderen. En inmiddels barst het hier van de fijne mensen.’

Groengeel

Een week later werkten ze het idee aan de keukentafel verder uit. ‘Laten we het groen met geel maken, de kleuren van Den Haag. En we wilden het subtiel houden, dus niet met de skyline. Soms moet je losse ideeën gewoon in de praktijk brengen.’

Vanaf vandaag is de mat online te bestellen en wordt hij verkocht in de Primera van Roy in de Theresiastraat. Het idee komt op een perfect moment voor Roy. ‘Mijn winkel Primera Den Haag op de Theresiastraat 53 is omringd door kantoren. Daar was het afgelopen jaar geen kip te bekennen.’ Roy hoopte dat hij nog wat kon verdienen met de vuurwerkverkoop, maar dat gaat nu ook weer niet door. ‘Dus ja, dan moet je creatief zijn.’

Op is op

Olaf hoopt dat het storm gaat lopen. Inmiddels zijn de eerste honderd bestellingen al binnen. ‘We hopen dat alle Haagse burgers dit een leuk initiatief vinden. Het is iets positiefs in een lastige tijd met coronamaatregelen die boven ons hoofd hangen.’ Vooralsnog is er nu een voorraad van 1000 matten. ‘Het is nu op is op en dan kijken we in januari verder. We willen ook nog wel meer dingen doen onder dit concept,’ zegt een enthousiaste Olaf.