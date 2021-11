HBS Craeyenhout en Quick maken zich zorgen over onveiligheid Bosjes van Pex: ‘Fiets niet alleen in het donker’

Sportverenigingen HBS Craeyenhout en Quick in Den Haag hebben hun jeugdleden opgeroepen om in het donker niet alleen van en naar de sportvelden te fietsen. Aanleiding is een aantal incidenten met jongeren rond de Bosjes van Pex. De VVD in de Haagse gemeenteraad wil nu dat er een groot onderzoek komt naar de veiligheid rond sportvelden. ‘Onze kinderen moeten onbezorgd kunnen sporten’, zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf tegen mediapartner Omroep West.

De oproep van HBS en Quick is afgelopen week verspreid onder de leden. ‘Het is weer vroeg donker en wij zijn dan altijd extra alert’, vertelt voorzitter Jacco Visser van HBS. ‘We hebben vaker te maken met groepen jongeren die in en rond de Bosjes van Pex hangen, onze leden lastigvallen en op onze terreinen komen en vernielingen aanrichten.’

De afgelopen weken zijn er bovendien twee incidenten geweest in en rond de Bosjes van Pex met leerlingen van de middelbare school de Populier. De directie van de Populier wilde niet ingaan op vragen van Omroep West over deze incidenten en ook Visser kent de details niet. ‘Maar wij zijn hier wel op aangeslagen en hebben contact gezocht met Quick’, legt Visser uit. ‘Vervolgens zijn we samen opgetrokken, hebben we met de politie gesproken en zijn we overgegaan tot het waarschuwen van onze jeugdleden.’

Bosjes van Pex

De verenigingen roepen hun jeugdleden op om niet alleen te fietsen en de komende tijd extra alert te zijn als zij via de Bosjes van Pex naar de trainingen komen. ‘Aan alle jeugdtrainers wordt gevraagd om het samen reizen van en naar de training te stimuleren’, zegt Visser. Ook vragen de clubs aan de leden om altijd de verlichte fietspaden te nemen en te zorgen voor goede fietsverlichting. En: ‘Laat het je ouders, teamgenoten of trainers met een appje of belletje weten als je vertrekt van en naar de training.’

De VVD in de Haagse gemeenteraad is geschrokken van de waarschuwing van de clubs. ‘Ik wil weten of deze incidenten bekend zijn en wat er al gedaan is om de veiligheid te waarborgen’, zegt VVD-fractievoorzitter De Graaf. ‘Het kan niet zo zijn dat onze kinderen en jongeren in Den Haag in groepen moet fietsen om veilig te kunnen zijn. Daarom verlang ik actie van het gemeentebestuur om onveilige situaties te voorkomen.’

Intimidatie

Volgens Caroline Peeck, kandidaatsraadslid voor de VVD en bestuurslid van de businessclub van HBS staan de incidenten niet op zichzelf. ‘In de wijk Segbroek hebben zich de afgelopen jaren al vaker vervelende incidenten voorgedaan waarbij jongeren het slachtoffer waren van intimidatie of geweld’, zegt zij.

De VVD wil nu dat er een grootschalig onderzoek komt om ‘doelgericht te kunnen handelen’. ‘Dit onderzoek moet in samenwerking met de politie de incidenten en daders in beeld krijgen’, zegt De Graaf. ‘We weten eigenlijk niet goed genoeg hoe veilig onze sportende kinderen zijn, hoe veilig zij zich voelen en hoeveel van dit soort incidenten er jaarlijks in Den Haag plaatsvinden.’