Minderjarige vluchtelingen opgevangen in huisjes op de Binckhorst

Aan de Jupiterkade op de Binckhorst worden vanaf december minderjarige asielzoekers opgevangen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Vanaf februari kunnen er maximaal 58 jongeren wonen. Het is de bedoeling dat de opvanglocatie tot en met februari 2023 open blijft.

‘Je zult als kind maar moeten hebben vluchten voor oorlog en geweld. Ik ben blij dat we ongeveer vijftig jongeren kunnen helpen aan een plek om tijdelijk te wonen’, aldus wethouder van wonen Martijn Balster (PvdA).

Op de Jupiterkade staan 29 huisjes die al eerder zijn gebruikt voor huisvesting van statushouders. Deze huisjes staan nu leeg en kunnen dus gebruikt worden voor de jongeren tussen de 15 en 18 jaar. In elk huisje worden twee jongeren opgevangen. De begeleiding, opvang en bewaking in en rond het terrein worden geregeld door Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die zal ook zorgen voor dagbesteding.

Niet in sporthallen of tenten

De gemeente Den Haag reageert hiermee op een oproep van het Rijk. ‘Het COA heeft een heel groot probleem en daar wil de gemeente Den Haag uit humanitaire overwegingen graag bij helpen. Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld verdienen een goede plek om te verblijven in afwachting op de beslissing van hun asielaanvraag, niet in sporthallen of tenten’, aldus wethouder integratie en maatschappelijke opvang Arjen Kapteijns (GroenLinks).

