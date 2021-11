Ophef over uitspraak PVV dat ‘PvdA zich voor een tribunaal moet verantwoorden voor opengrenzenbeleid’

Onrust in de Haagse gemeenteraad over een uitspraak van PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. Tijdens een debat donderdagochtend over Zuidwest haalt de PVV’er uit naar ‘het opengrenzenbeleid’ van de PvdA. ‘Wij van de PVV hopen dat ze zich ooit nog voor een tribunaal zullen moeten verantwoorden. Dat verdienen ze en niets anders dan dat.’

Burgemeester Jan van Zanen grijpt direct in. ‘Dat heeft u helemaal niet nodig, wilt u dat terugnemen.’ De burgemeester heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken of de PVV’er neemt het woord over: ‘Dat heb ik misschien niet nodig, maar de stad wel, de mensen in de stad.’

Haagse fractievoorzitter @SebastianKruis (PVV) over ‘opengrenzenbeleid’ PvdA (tijdens debat Zuidwest): “Wij van de PVV hopen dat ze zich ooit nog voor een tribunaal zullen moeten verantwoorden. Dat verdienen ze en niets anders dan dat.” Burgemeester grijpt in: “Hou op daarmee!” pic.twitter.com/jins9H0GeA — Ivar Lingen (@IvarLingen) November 25, 2021

Maar dan reageert de burgemeester fel: ‘Hou op daarmee, hou op daarmee, meneer Kruis. Dat is beneden uw waardigheid.’ Kruis probeert er nog iets tegenin te brengen, maar de burgemeester is resoluut: ‘U heeft gehoord wat ik zei.’

‘Walgelijk’

Raadsleden reageren na afloop van het incident verbolgen over de uitspraken. PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai zegt tegen Den Haag FM: ‘Ik vind dat dit de stad van Vrede & Recht onwaardig is.’ Fractievoorzitter Mariëlle Vavier: ‘Ik vind het walgelijk dat hij op deze manier aandacht zoekt en het ook nog krijgt.’

Raadslid Marieke van Doorn van D66 heeft vooral lof voor de burgemeester. ‘Goed dat de burgemeester gelijk ingrijpt bij deze PVV-waanzin in de raad vanochtend’, stelt ze. Haar D66-collega, fractievoorzitter Dennis Groenewold, zegt: ‘Het is een goedkope schreeuw om aandacht van de PVV.’

Ook PVV-Kamerlid spreekt over ’tribunaal’

Een dag eerder gebruikt ook PVV-Kamerlid Gidi Markuszower het woord ’tribunaal’ tijdens een Tweede Kamerdebat, in het ‘andere’ Den Haag. Voorzitter Vera Bergkamp zet vervolgens de microfoon van de PVV’er enkele malen uit.

Markuszower vindt dat iedereen van het kabinet, inclusief de Tweede Kamerleden, die voor het huidige immigratiebeleid zijn voor een tribunaal zouden moeten verschijnen om ‘verantwoording af te leggen voor jullie misdadige opengrenzenbeleid’. Markuszower: ‘Want jullie maken Nederland helemaal kapot.’ Daarop onderbrak de voorzitter zijn inbreng.

FVD: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen’

De discussie over het woord ’tribunaal’ speelt al een week. Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie (FVD) heeft in de Tweede Kamer het dreigement tegen zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma geuit dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen’, aldus Van Houwelingen.

Deel 3 pic.twitter.com/ktXtzF3b3A — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) November 17, 2021

‘Dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden’, luidt de conclusie van de Kamervoorzitter Ockje Tellegen.

LEES OOK: Sebastian Kruis lijsttrekker PVV: ‘Het roer moet radicaal om in deze stad’