Oppositiepartijen willen vertrouwen opzeggen in PvdA-wethouder Balster

Wethouder Martijn Balster (PvdA) kan binnenkort een motie van wantrouwen tegen hem verwachten. Een deel van de oppositie wil het vertrouwen in de wethouder opzeggen. ‘Het gaat om de manier waarop de wethouder ons informatie heeft onthouden, dat is een politieke doodzonde’, vertelt Peter Bos van de Haagse Stadspartij in Haags Bakkie.

Het conflict gaat over de vernieuwingsplannen in Dreven-Gaarden-Zichten. De Haagse Stadspartij trekt samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de Partij voor de Dieren en SP tegen de plannen. Maar nu steekt het de partijen dat er informatie zou zijn achtergehouden rondom het opheffen van het beschermd stadsgezicht van de Dreven. ‘Het gaat om een advies rond het beschermde stadsgezicht.’ De status van beschermd stadsgezicht kreeg de Dreven in 2004. ‘Dat betekent dat je eigenlijk niet mag slopen’, stelt Bos.

‘En de gemeente kan daar dus eigenlijk geen sloopplannen uitvoeren. Dus wat heeft het college bedacht? We gaan het beschermd stadsgezicht opheffen. Dat is een ‘ingrijpend besluit’ stelt Bos. ‘Daar heb je adviezen voor nodig van instanties als de welstands- en monumentencommissie.’ Die zouden in maart, in een preadvies, hebben gezegd geen toestemming te geven. ‘Dat is een heel cruciaal advies wat wij niet hebben gekregen van de wethouder.’ Het advies is bewust achtergehouden zo stelt Bos.

‘Het kan niet anders dan dat deze informatie bewust is achtergehouden en dat is onverteerbaar’, vindt raadslid William de Blok. In juni vroeg De Blok nog naar het preadvies, maar een bevredigend antwoord kreeg hij niet. ‘Een wethouder die zo slinks informatie achterhoudt en dat blijft ontkennen, terwijl de feiten klip en klaar zijn, kan wat mij betreft inpakken en wegwezen.’

Donderdag wordt er in de raad een debat gevoerd over het achterhouden van het advies over het opheffen van het beschermd stadsgezicht.