HBS Craeyenhout en Quick maken zich zorgen over onveiligheid Bosjes van Pex: ‘Fiets niet alleen in het donker’

Raad vergadert over intrekken beschermd stadsgezicht Dreven, Gaarden en Zichten

De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdag onder andere over de Dreven, Gaarden en Zichten in Zuidwest. Deze gebieden zijn aangewezen als beschermd stadsgebied, maar het stadsbestuur stelt voor om dit af te schaffen. Dat is nodig, omdat de woningen in dit gebied gesloopt moeten worden en plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Tijdens deze vergadering is een deel van de oppositie van plan om een motie van wantrouwen in te dienen tegen verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA). Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en SP. Het steekt de partijen dat de wethouder informatie zou hebben achtergehouden. Het gaat om een advies over het beschermd stadsgezicht.

De vergadering start om 10.00 uur en is te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM.