Royal Christmas Fair start met opbouw: ‘Het kan gewoon doorgaan’

Gaat het door of niet? Met de persconferentie van vrijdagavond in zicht is het weer billenknijpen geblazen bij veel organisaties. Zo ook bij DB Evenementen die de Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout organiseert. ‘Het is voor ons erg spannend, maar we moeten beginnen met opbouwen’, zegt Peter Boelhouwer in Haags Bakkie.

De intocht van Sinterklaas zit nog vers in het geheugen, maar organisator Boelhouwer is al weer druk bezig met kerst. Vrijdag begint op het Lange Voorhout de opbouw van de traditionele kerstmarkt. Maar de persconferentie van het demissionaire kabinet kan weer eens roet in het eten gooien. ‘We gaan nu gewoon beginnen. Als morgenavond wordt geroepen dat het niet kan, dan gaan we zo risico beperkend als mogelijk stoppen.’

Maar als het aan Boelhouwer ligt gaat de Royal Christmas Fair gewoon open. ‘Als we nu de richtlijnen volgen, betekent het dat we om zes uur zouden moeten stoppen en dat de kerstmarkt eerder open zal gaan.’ Ook is Boelhouwer druk met het spreiden van het publiek. ‘Met een QR-registratie kunnen we dat heel goed doen.’

‘We moeten door’

Het is wel weer een onzekere tijd voor de organisatie. ‘De telefoon staat roodgloeiend en de mailtjes zijn bijna niet meer te beantwoorden.’ Boelhouwer is blij dat de persconferentie naar voren is gehaald. ‘Die was eerst op 3 december gepland. Dan heb je nog maar een week om open te gaan en moeten dingen nog besteld worden. Het eis een onzekere tijd, maar we moeten wel door.’

Wat betreft Boelhouwer kunnen de vuurwerkshow op de Hofvijver en de vreugdevuren ook gewoon doorgaan. Als er geen publiek bij mag zijn op de Hofvijver kan er een livestream komen, aldus Boelhouwer. Dat kan bijvoorbeeld ook met een QR-registratie voor het publiek. ‘Er zijn voldoende middelen om er een feestje van te maken.’

Vreugdevuren

Ook de vreugdevuren moeten we volgens Boelhouwer gewoon in de agenda zetten. ‘Die gasten zijn lekker op het strand aan het bouwen. Ook hierin zijn de plannen tot in detail uitgewerkt. Die jongens en meiden willen ervoor gaan om er een veilig evenement van te maken. Ook dit is te reguleren met een QR-registratie.’

Als het aan burgemeester Jan van Zanen ligt gaan de vreugdevuren gewoon door. Hij wil dat het demissionaire kabinet de mogelijkheden bekijkt om tijdens de jaarwisseling evenementen na 18.00 uur toe te staan. Ook vindt hij dat de horeca met Oud en Nieuw de ruimte moet krijgen om de deuren langer open te houden, zei hij eerder tegen mediapartner Omroep West.

Kortom: veel hand af van de persconferentie vrijdagavond. Die is live te volgen via de website van Den Haag FM en ons tv-kanaal.