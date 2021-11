Ophef over uitspraak PVV dat ‘PvdA zich voor een tribunaal moet verantwoorden voor opengrenzenbeleid’

‘Seksistische’ CDA-kandidaat trekt zich terug na ophef

De CDA-kandidaat die eerder seksistische stukken schreef voor GeenStijl, heeft zich als kandidaat-raadslid teruggetrokken. Tot dat besluit is hij gekomen na de ophef over zijn kandidatuur (plek 23) op de voorlopige kieslijst van het CDA. Dat meldt de partij donderdagmiddag aan Den Haag FM.

Constanteyn Roelofs, nu schrijver voor Elsevier en TPO, schreef in 2017 een artikel over PvdA-raadsleden Mikal Tseggai en Janneke Holman. ‘Bovenstaande meisjes zijn trouwens kandidaat in 070. Zou u ze doen?’, schreef hij onder het pseudoniem Zentgraaff.

‘Hij heeft zichzelf teruggetrokken’, zegt de woordvoerder na de ontstane commotie. ‘Hij wil niet mensen voor de voeten lopen – zowel intern als extern. Hij wil op een constructieve manier bijdragen aan het CDA’, aldus het CDA.

Excuses

Een dag eerder ging Roelofs nog door het stof vanwege zijn teksten. Hij heeft contact gehad met beide PvdA’ers en bood zijn excuses aan PvdA-fractievoorzitter Tseggai aan. In een verklaring stelde hij: ‘Indertijd werkte ik bij een online medium waar ik volgens mijn overtuigingen destijds de maximale trend richting politieke correctheid meende te moeten bestrijden met maximaal polariserende grappen. De harde cultuur van de online stammenstrijd op (sociale) media was destijds mijn milieu. Daarbij is de grens tussen het bestrijden van een idee en onaangepaste aanval op een persoon helaas wel eens overschreden.’

‘Omdat ik zelf ook tot het inzicht ben gekomen dat dat niet de manier is om een positieve verandering te bereiken heb ik een paar jaar geleden voor een ander carrièrepad en de ‘fitties’ op sociale media afgezworen’, aldus Roelofs.

CDA: ‘Iedereen verdient een nieuwe kans’

Het CDA gaf een paar uur geleden nog een reactie op de kwestie: ‘Het CDA werkt aan een samenleving met meer fatsoen. Ook met mensen die in het verleden fouten hebben gemaakt. Want op deze manier ga je niet met elkaar om. Goed dat dit wordt uitgepraat. Niemand is perfect en iedereen verdient een nieuwe kans.’

Van die nieuwe kans, op de lijst voor het CDA, is nu dus geen sprake meer. Of hij wel achter de schermen zal bijdragen aan de campagne van het CDA, kan de partij nog niet zeggen.

Het CDA reageert: ‘We hebben het besluit van Constanteyn Roelofs om zich terug te trekken. We gaan met onze kleurrijke kandidatenlijst een mooie campagne voeren.’

