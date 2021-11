Bouw COPD Huis Jan een stukje dichterbij: ‘We willen bouwen aan zee’

De komst van COPD Huis Jan komt steeds dichterbij. Initiatiefnemers Stana en Silvio van Ginkel hebben een intentieovereenkomst getekend met Sonneborgh, ontwikkelaar- en belegger in maatschappelijk vastgoed.

In 2019 overleed hun vader Jan op 69-jarige leeftijd aan COPD. Sinds drie jaar weet ook Silvio dat hij de longziekte heeft. Ter ere van hun vader willen ze in Den Haag het eerste COPD-huis van Nederland openen, want ‘de zorg voor de longpatiënten kan een stuk beter’, vinden de broer en zus.

‘Er is gewoon onvoldoende georganiseerd in Nederland qua zorg voor COPD-patiënten die niet meer revalideerbaar zijn’, vertelde Stana eerder bij Den Haag FM. Broer en zus hebben veel voor hun vader Jan gezorgd, Stana was mantelzorger en ze wisselden elkaar af aan het bed in het verpleeghuis. Daar ervaarden ze dat de zorg beter kan en moet. ‘We kunnen van alles in de zorg, maar voor iemand met ademnood bestaat er niet zo veel’, zegt Silvio stellig.

Spartelend aapje

Zo raakte hun vader Jan ooit ontzettend in paniek toen de verpleegster niet meteen tijd had om zijn zuurstoftank te vervangen. ‘Meneer ik kom zo terug, even mijn ronde afmaken. Mijn vader helemaal in paniek. Hij leek wel een spartelend aapje in dat bed’, vertelt Silvio die toen besloot zelf de zuurstoftank te vervangen.

COPD Huis Jan moet een plek worden waar patiënten permanent verpleegd worden en waar patiënten die net uit het ziekenhuis komen kunnen aansterken wanneer zij nog te zwak zijn om naar huis te kunnen.

Aan zee

Dus begonnen Stana en Silvio een crowdfundingsactie voor het COPD-huis. Inmiddels is er een ontwikkelaar gevonden en zijn ze met architecten druk bezig met de plannen. ‘We willen bouwen aan zee, maar dat is een natuurgebied dus het moet in overleg met de gemeente. En dan hoop ik voor kerst een positief bericht te krijgen.’