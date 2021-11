Haagse Invloeden: Nationaal Kiezersonderzoek 2021 en coronapersconferentie

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden op Den Haag FM: Communicatie-expert Lars Duursma en postdoctoraal onderzoeker Take Sipma, mede-auteur van het rapport Versplinterde Vertegenwoordiging (Nationaal Kiezersonderzoek 2021).

Met communicatie-expert Lars Duursma ontleden we de coronapersconferentie van vrijdag 26 november. Nederland lijkt af te stevenen op een fors ingrijpend maatregelenpakket omdat de noodzakelijke kentering in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen uitblijft. Wat wordt de boodschap van het kabinet en hoe brengen ze deze over? Vindt er zelfreflectie plaats, wordt duidelijk wat er exact verwacht wordt van de burger en (hoe) wordt er perspectief geschetst? We duiden de persconferentie met onze communicatiebril.

Verder in Haagse Invloeden bespreken we uitgebreid het vrijdag 26 november uitgebrachte Nationaal Kiezersonderzoek 2021, uitgelicht in het rapport Versplinterde Vertegenwoordiging van een groot aantal wetenschappers, waaronder postdoctoraal onderzoeker Take Sipma (Tilburg University, Radboud University). Daaruit blijkt onder meer dat het thema klimaat kiezers het meest verdeelt, er niet langer twee blokken (links-rechts) zijn en de campagne de kiezer onvoldoende in staat heeft gesteld duidelijke verschillen tussen partijen naar voren te krijgen. Ook is er dit jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar kiezers met migratieachtergrond, die, zo blijkt, zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen in de Nederlandse politiek. Wat voor consequenties heeft een versplinterde vertegenwoordiging en in hoeverre zeggen de uitkomsten van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen iets over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2022?

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui