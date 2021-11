Mohssin, Yassine en Yasmine organiseren talent event voor jongeren: ‘Iedereen moet zijn of haar kwaliteiten kennen’

Alle jongeren moeten hun kwaliteiten leren kennen; dat is wat Stagehuis Schilderswijk met het traject School Des Levens wil bereiken. Om ze hierin te stimuleren vindt zaterdag 27 november het evenement De toekomst is van jou! plaats. ‘We hopen dat jongeren naar buiten lopen en denken: nu ga ik werken aan mijn toekomst!’

Wat de toekomst brengt weet niemand, maar hij is van jou dus pak het met beide handen aan. Onder dit motto hopen Yasmine, Yassine en Mohssin met De toekomst is van jou! jongeren te inspireren in de ontwikkeling van hun talenten. Workshops, spelletjes en inspirerende sprekers maken hier allemaal onderdeel van uit.

Veerkrachtige samenleving

Dat duwtje in de rug hebben jonge mensen nodig, zegt Yasmine. ‘Iedereen blijft op een gegeven moment wel ergens hangen, vooral jongeren. Op dat moment moeten ze weten waar ze goed in zijn en waar ze aan kunnen werken. Aan de hand van deze workshops hopen we dat te bereiken.’

School Des Levens richt zich met dit evenement op een brede doelgroep van jongeren tussen de 16 en 27 jaar. ‘Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen’, zegt Mohssin. ‘Het gaat erom dat jongeren leren omgaan met hun krachten en valkuilen en dat ze niet op de verkeerde manier gebruik maken van zichzelf.’

Het toewerken naar een veerkrachtige samenwerking staat volgens Mohssin hierbij centraal. ‘En daar hebben we jongeren voor nodig die samen kunnen anticiperen op tegenslagen, als er ergens hulp en ondersteuning nodig is. Het is de bedoeling dat ze dat bij elkaar kunnen vinden.’

Rellen

Het drietal is geschrokken van de afgelopen rellen die ‘hun’ Schilderswijk op zijn kop zetten. ‘Het wordt aangemoedigd door jongeren die niet uit de wijk komen, maar die dit uitzoeken als plek om barbaars gedrag te vertonen. Het brengt een verkeerd beeld over’, aldus Mohssin. Yassine zegt zelfs jongeren uit Breda te zijn tegengekomen. ‘Wat kom je hier dan doen?’

Ook de leeftijd van de relschoppers valt op; steeds jongere mensen lijken deel uit te maken van de ongeregeldheden. ‘Ik snap überhaupt niet wat een twaalfjarige daar doet’, zegt Yassine. ‘Niet alleen de ouders hebben een attentie nodig, maar iedereen zou elkaar daarop aan moeten spreken, ook de buurman bijvoorbeeld. Ook al heb je nog zo’n lief buurjongetje, het is belangrijk om te laten zien dat we dit niet pikken in onze wijk.’

Toekomstige rellen voorkomen ligt dan ook buiten de macht van Stagehuis Schilderswijk, maar wel is het belangrijk om te richten op de verbinding in de wijk, vindt Yassine. ‘Als we voelen dat er onrust aankomt moeten we mensen op straat hebben die de wijk en de mensen goed kennen en die in gesprek gaan met jongeren. In die voorfase kunnen we veel voor elkaar krijgen.’

De toekomst is van jou! vindt plaats op zaterdag 27 november in theater De Vaillant. Inloop is vanaf 13.30 uur en een coronatoegangsbewijs is vereist.