Komende nachten extra plek voor daklozen in voormalig verzorgingstehuis in de Schilderswijk

Het voormalige verzorgingstehuis de Schildershoek in de Schilderswijk wordt deze winter gebruikt als winterkoudeopvang voor daklozen. Er is plek voor zo’n 40 tot 70 mensen. Onlangs werd er een permanente opvang voor 160 daklozen geopend aan De Lozerhof. Daar komt de Schildershoek dus tijdelijk bij.

‘Omdat het pand tot voor kort in gebruik was als verzorgingshuis, hoeft er weinig aangepast te worden aan het pand. Daarnaast is het pand geschikt om aan de coronamaatregelen te voldoen’, laat de gemeente weten.

‘Het gaat om een zeer kwetsbare groep waarvoor een een directe verantwoordelijkheid hebben om ernstige gezondheidsschade te voorkomen bij winterkoude. Zij maken geen gebruik van de permanente winteropvang, omdat ze niet voldoen aan de huidige criteria of omdat ze er zelf voor kiezen hier geen gebruik van te maken’, zegt wethouder Maatschappelijke Opvang Arjen Kapteijns (GroenLinks).

Kou

Aangezien het de komende dagen koud wordt kunnen de dak- en thuislozen kunnen van vrijdagavond 26 november tot en met dinsdagochtend 30 november terecht in de winterkoudeopvang. Vanwege het weer is het medisch niet verantwoord om buiten te slapen. Daarom heeft Den Haag besloten de winterkouderegeling in te laten gaan.

