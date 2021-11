Luca zat bijna in K3: ‘Goed om te laten zien dat jongens het ook kunnen’

Hij hield het niet voor mogelijk, maar Luca Diez (21) schopte het tot de halve finale van K2 zoekt K3. In eerste instantie stond hij op de reservelijst voor het tv-programma waarin ze op zoek gaan naar vervanging voor Klaasje die de meidengroep verliet. Doordat er iemand uitviel werd hij gebeld. En dat bleek een groot succes.

Voor het eerst in de geschiedenis van K3 waren ook jongens welkom, dus mocht iedereen zich opgeven voor de wedstrijd. ‘Het is nooit mijn droom geweest om in K3 te komen, want het was nooit mogelijk. Tot nu’, zegt Luca in Bob Staat Op.

Hoewel zijn vrienden eerst wat lacherig reageerden en vroegen of hij het wel zeker wist, waren ze erna enthousiast. ‘Na de auditie was iedereen super supportive en superblij. Let’s go, ga ervoor.’

Lang en donker

Luca Diez studeert student allround musicalperformer aan de Dutch Academy of Performing Arts in Den Haag. Een vriendin wees hem op de auditie voor K3. ‘Ik dacht waarom niet? Ik ga het gewoon proberen. Het is juist leuk, ik ben 1.96 meter en niet blond.’

Toen wist Luca nog niet dat zijn lengte uiteindelijk roet in het eten zou gooien. Tijdens de eerste show zei Gert Verhulst (de man achter K3) al dat hij niet wist of het plaatje zou kloppen. Toch ging Luca elke uitzending weer door en haalde hij de halve finale. ‘In de halve finale zing je met Marthe en Hanne en hij vond het plaatje niet helemaal kloppen.’

Halve finale

Vrijdagavond zendt SBS6 de halve finale uit, maar doordat de uitzending in België vorig week al is uitgezonden weet iedereen nu dat Luca de finale niet heeft gehaald. Hij vindt het jammer, ook omdat de andere jongen, Remi, ook niet door is. ‘Het is goed dat ze iedereen een kans hebben gegeven. Uiteindelijk heb ik mezelf van alle kanten kunnen laten zien. En heel veel mensen thuis vonden het plaatje wel kloppen, die zagen me wel in K3. Het is ook goed om te laten zien dat jongens het ook kunnen.’

Foto: VTM