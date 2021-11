Komende nachten extra plek voor daklozen in voormalig verzorgingstehuis in de Schilderswijk

Persconferentie over nieuwe coronamaatregelen te volgen via Den Haag FM

Het kabinet maakt vrijdagavond bekend of er nieuwe coronamaatregelen worden genomen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat het Outbreak Management Team (OMT) woensdagavond bij elkaar komt en donderdag met een advies komt waar het kabinet vrijdag over praat. Dezelfde avond wordt een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en De Jonge verwacht. De persconferentie van het demissionaire kabinet is vrijdagavond om 19.00 uur live te zien op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM.

Het was eigenlijk de bedoeling dat er op 3 december weer een besluit zou vallen over de coronamaatregelen. Maar het hoge aantal nieuwe besmettingen en het oplopend aantal ziekenhuisopnames zorgen ervoor dat deze eerder zal zijn, het kabinet ziet nog niet de gewenste omslag in de cijfers. ‘Daarom hebben we gevraagd het OMT-advies naar voren te halen, zodat we op korte termijn tot besluitvorming kunnen overgaan.’