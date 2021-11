Spuigasten met oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam over coronarellen, toeslagenaffaire en CDA-lijst

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam te gast.

De politie heeft zaterdagavond en in de loop van de nacht bij rellen in Den Haag negentien mensen aangehouden. Eerder sprak de politie nog van zeven aanhoudingen. Een dag na de coronarellen in Rotterdam was het ook in onder meer Roermond onrustig. Oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) is oud-ME’er: hoe kijkt hij naar het weekend vol met rellen?

De Belastingdienst heeft jarenlang mensen met een laag inkomen geselecteerd voor extra controle bij aanvragen voor toeslagen voor kinderopvang, bevestigde de dienst deze week aan RTL Nieuws en Trouw. Zij kwamen eerder in het vizier bij fraudebestrijding. Hogere inkomens werden bewust ontzien. Van Dam was voorzitter van de commissie die de kinderopvangtoeslag onderzocht.

En de CDA-kandidaat die eerder seksistische stukken schreef voor GeenStijl, heeft zich als kandidaat-raadslid teruggetrokken. Tot dat besluit is hij gekomen na de ophef over zijn kandidatuur (plek 23) op de voorlopige kieslijst van het CDA. Van Dam staat als lijstduwer op de CDA-lijst, wat vindt hij van de commotie? En wat vindt hij van de huidige CDA-lijst?

Spuigasten

