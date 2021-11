Cabaretier Sjaak Bral in Straatwijs over ‘zijn’ Bezuidenhout

Cabaretier, columnist, radiopresentator én prominent Hagenaar Sjaak Bral is komende zaterdag te gast in Straatwijs. Hij ontvangt presentator Marcel Verreck en historicus Theo Bollerman in zijn woning aan de IJsclubweg in het Bezuidenhout.

Het persoonlijke en humorvolle gesprek gaat over het bonte en rijke Haagse leven van Sjaak en vooral ook over de buurt waar hij al zo lang zijn hart aan heeft verpand: Bezuidenhout. Niet zomaar een wijk, zoals de geschiedenis ons leert.

Marcel Verreck en Theo Bollerman bezoeken wekelijks een Haagse straat om met een bewoner te praten over verleden, heden en toekomst. Zo wordt telkens weer in 25 minuten een speels portret geschilderd van een onderdeel van het prachtige mozaïek dat de Residentie is.

Deze bijzondere Straatwijs-aflevering wordt, zoals gebruikelijk, op zaterdag 27 november vanaf 12.00 uur uitgezonden op Den Haag FM en is daarna ook als podcast te beluisteren op denhaagfm.nl. Daar zijn ook de eerdere afleveringen van Straatwijs te vinden.