Flitspalen, knipperlichtborden en een wegversmalling: Dit zijn de plannen voor een veiliger Benoordenhoutseweg

In samenspraak met bewoners heeft wethouder Robert van Asten een afsprakenlijst opgesteld om de Benoordenhoutseweg veiliger te maken voor verkeer en voetgangers. Grote vrachtwagens met dubbele oplegger zijn hier al niet meer toegestaan. De oversteekplaats op de Benoordenhoutseweg kwam in opspraak nadat er meerdere ongelukken waren gebeurd, onder andere met een 9-jarig meisje dat werd geschept door een auto. Hierop startten bewoners een petitie voor een veiligere verkeerssituatie.

De gemeenteraad vergaderde donderdag over de gevaarlijke situatie op de Benoordenhoutseweg. Van Asten van Mobiliteit en Cultuur reageerde op klachten van bewoners en vragen uit de raad. Hierin gaf hij aan dat er al enige tijd samen met de bewoners wordt gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid op en rond de Benoordenhoutseweg. ‘Er is zeer goed en nauw contact met de bewoners die zich hier druk over maken, we hebben ze meerdere keren ontvangen op het stadhuis. Er is inmiddels een goede afsprakenlijst gemaakt om samen te komen tot een verkeersveiligere situatie op de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan.’

Drempels

Deze afsprakenlijst bestaat uit drie delen met oog op een korte, middellange en lange termijn. Op dit moment staan in overleg met de bewoners de verkeerslichten bij de oversteekplaats tussen Clingendael en het Haagse Bos 24 uur per dag aan. Voorheen waren deze ’s avonds uitgeschakeld.

‘Andere maatregelen worden nu uitgewerkt’, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Hierbij gaat het onder andere om knipperlichtborden het plaatsen van een gekleurde ’50’ op de rijbanen, die extra de maximale snelheid aangeven. Op de ventweg moeten een aantal drempels aangelegd worden om het verkeer langzamer te laten rijden. ‘Daar moeten tekeningen voor worden gemaakt, offertes voor worden aangevraagd en werkzaamheden voor worden ingepland.’

Kleine succesjes

De maatregelen op lange termijn vragen om meer onderzoek, geeft de woordvoerder aan. ‘We zijn bij het Openbaar Ministerie aan het lobbyen voor de komst van flitspalen. Onderzocht worden de mogelijkheden voor een wegversmalling ter hoogte van de oversteek. Ook bekijken we of er op meer wegen in het Benoordenhout 30-kilometerzones kunnen komen.’

Ook benadrukt Van Asten de ‘kleine succesjes’; zo zijn grote vrachtwagens met dubbele oplegger al niet meer toegestaan op de Benoordenhoutseweg. Deze wijziging is onlangs ingegaan en de politie kan hierop handhaven. ‘Op middellange termijn willen we de weg onaantrekkelijk maken voor andere vrachtwagens en chauffeurs meer verleiden via de A4 te rijden in plaats van de A44 die in de Benoordenhoutseweg uitkomt. Dat kan door aangepaste bebording en in overleg met belangenorganisaties zoals Transport en Logistiek Nederland. We gaan daarvoor verder de mogelijkheden onderzoeken’, aldus de woordvoerder.

Op de Benoordenhoutseweg zal tevens voor het eind van het jaar het eerste interactieve zebrapad worden geplaatst. Een camera bij dit zebrapad moet de overstekende voetganger registreren, waarna op het wegdek, langs de rand van het zebrapad, lampjes gaan branden. Deze blijven knipperen zolang de voetganger het zebrapad oversteekt. Dit zou automobilisten extra moeten attenderen op het zebrapad en de voetgangers die het gebruiken.