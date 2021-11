Kandidaten GroenLinks-lijst met 33 jaar relatief jong, meer vrouwen dan mannen in top-10

Op de voorlopige kandidatenlijst van GroenLinks staan relatief jonge mensen. De gemiddelde leeftijd is 33 jaar. Opvallend is ook dat in de top-10 meer mannen dan vrouwen staan: zes van de tien. Dat maakt de partij zaterdagmiddag bekend in theater Dakota in Escamp.

Op de lijst – na lijsttrekker Mariëlle Vavier – staan een heleboel nieuwe namen. De minst onbekende naam is Vincent Thepass op de tweede plek, die met Vavier en Arjen Kapteijns (nu wethouder) de lijsttrekkerstrijd is aangegaan. Hij is de hoogste nieuwkomer op de lijst. Eerder was hij fractiemedewerker en campagneleider.

De hoogste vrouwelijke nieuwkomer op de lijst is Lenne Baboeram, een arbeidsdeskundige die mensen helpt bij het vinden van gepast werk. Ook heeft ze zich ingezet voor de participatie van vrouwen bij Stichting Yasmin. Deze stichting zet zich in om vrouwen een goede en zelfstandige positie binnen de samenleving te geven.

Twee raadsleden keren niet terug, wethouder Kapteijns niet op de lijst

Van de huidige vijfkoppige fractie staan naast Vavier alleen Maarten De Vuyst en Isabel Bos op de lijst, op respectievelijk de vierde en zevende plaats. Raadslid Serpil Ates heeft eerder al aangegeven niet te zullen terugkeren in de gemeenteraad. Verder komt ook Erlijn Wenink, in 2018 nog de nummer twee op de lijst, niet terug. Arjen Kapteijns, nu wethouder, staat niet op de lijst.

Op de vijfde plek staat de persoon met waarschijnlijk het meest bijzondere levensverhaal: Raki Ap. Als kind vlucht hij uit West-Papoea en is nu een internationaal klimaatactivist die strijdt voor de stem van inheemse bevolkingen die getroffen worden door de klimaatverandering. Ap is vrijwilliger bij Humanitas, werkt nu bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en was werkzaam bij de Nederlandse luchtmacht.

‘Samen strijden voor groen, gelijk en kansrijk Den Haag’

Hera Butt (plek 6) is opgegroeid in de Schilderswijk. Momenteel is ze werkzaam als jurist en bestuurslid van theater De Vaillant. Daarnaast is Butt vrijwilliger bij Lawyers for Lawyers (een non-gouvernementele organisatie die opkomt voor bedreigde advocaten) en was eerder actief burgerjournalist en docent bij de Schilderswijk University.

Lijsttrekker Vavier: ‘Den Haag staat voor grote uitdagingen zoals de wooncrisis, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en polarisatie. De oplossingen van GroenLinks zijn urgenter dan ooit. Samen strijden we voor een groen, gelijk en kansrijk Den Haag. Ik kijk ernaar uit om met dit veelbelovende team aan de slag te gaan.’ Op 11 december stemmen de leden van GroenLinks over de lijst. Dan worden ook de lijstduwers bekendgemaakt.

De volledige voorlopige lijst van GroenLinks Den Haag

1. Marielle Vavier

2. Vincent Thepass

3. Lenne Baboeram

4. Maarten De Vuyst

5. Raki Ap

6. Hera Butt

7. Isabel Bos

8. Lisa van de Voort

9. Anne Rietveld

10. Niek Veen

11. Luuk Voncken

12. Vincent Gerez

13. Lilian Matton

14. Luc van Aalderen

15. Rianne Pieffers

16. Astrid van Egmond

17. Arjan van der Hulst

18. Niels Brinks