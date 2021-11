Zaterdag Live over bouwplannen voor ANWB-locatie

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 27 november 2021 richt RTV Discus zich op de bouwplannen voor de ANWB-locatie in Benoordenhout. Gasten aan tafel zijn: Guy Konings (Actiecomité Herontwikkeling ANWB-Clingendael), Chance Pennington de Jongh (Wijkvereniging Benoordenhout) en Cees Pluimgraaff (raadslid CDA). De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Bewoners van de wijken rondom het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg zijn zich ‘rot geschrokken’ van de bouwplannen voor het terrein. De ANWB maakte vorig jaar bekend te verhuizen naar het centrum van Den Haag. Op het terrein waar nu nog het hoofdkantoor staat moet een woonflat komen met in totaal 400 woningen.

Hoe die nieuwbouw eruit gaat zien, werd onlangs duidelijk in brochures die online zijn gezet. ‘De aap is uit de mouw’, zegt Guy Konings van het Actiecomité Herontwikkeling ANWB-Clingendael. Hij spreekt van ‘enorme hoogbouw” op het ANWB-terrein. ‘Wat wij als omwonenden al vreesden wordt door de gemeente Wassenaar erdoor gedrukt.’ Volgens de buurtbewoners is er geen onderzoek gedaan naar de effecten op de leefbaarheid, maar worden de lasten “simpelweg afgewenteld op de omwonenden.’

‘Laat onze mooie wijk en Clingendael niet de dupe worden’, zegt Konings. “Woningbouw is noodzakelijk, maar wel passend bij onze unieke omgeving. Dus geen extreme hoogbouw gericht op winst maken, zonder kwaliteit die recht doet aan de unieke omgeving.” Het actiecomité roept buurtbewoners op zich te melden bij de Haagse wethouder Anne Mulder “om ons eindelijk te ondersteunen tegen dit geweld”. Eerder werd al een petitie aangeboden aan de Wassenaarse wethouder Kees

Wassenaar die over de bouwplannen gaat. Het ANWB-gebouw staat namelijk op Wassenaars grondgebied. Ook ontwikkelaar ABB Bouwgroep, die de plannen bedacht voor Residentie Parkzicht, kan op reacties rekenen van de wijkgenoten. “Voordat de leefomgeving van ons en onze kinderen onomkeerbaar en onacceptabel wordt aangetast moeten we in actie komen”, aldus Guy Konings. De ANWB verhuist naar verwachting in 2024 naar een nieuw te bouwen pand op de locatie van het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag.