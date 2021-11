Anderson .Paak en Justin Timberlake in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Anderson .Paak en Justin Timberlake (foto).

Anderson .Paak heeft pas net zijn gezamenlijke album met Bruno Mars uit, of hij dook alweer de studio in met Justin Timberlake en alsof dat niet genoeg is ook met actrice Anna Kendrick – het resultaat hoort dan weer bij een tv-variant van de animatie-film Trolls. Van dit drietal hoor je zondagavond zowel een originele song als een Stevie Wonder-cover. Tevens aandacht voor het nieuwe album van Trijntje Oosterhuis die vol staat met prachtige klassiekers van songwriter Burt Bacherach.

Meer nieuwe releases zijn er van Ruben Hein, Gracie Abrams, Bloc Party, The Linda Linda’s, Jason Isbell, Nina June, Julie Doiron, H.E.R., Hef en een duet tussen Miles Kane en Corinne Bailey Rae. Bovendien komt rock ‘n’ roll-held Dion voorbij met een klassieker ‘Runaround Sue’ en een nieuwe track samen met Bruce Springsteen.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).