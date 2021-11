Bibliotheken hoeven zich niet aan avondlockdown te houden: ‘Zo blijven studieplekken voor onze jongeren beschikbaar’

Alle bibliotheken in Den Haag blijven op de gebruikelijke tijden open. Dat betekent dat de bibliotheken niet worden gesloten om 17.00 uur, maar tot uiterlijk 20.00 uur open blijven, ondanks de ‘avondlockdown’.

Sinds deze zondag gelden er nieuwe coronamaatregelen. Alle horeca, niet-essentiële winkels, kappers, sportscholen en theaters moeten om 17.00 uur dicht. Maar bibliotheken vallen daar niet onder, omdat zij zijn aangemerkt als essentiële dienstverlener.

Wel vervallen alle activiteiten na 17.00 uur, behalve huiswerkbegeleiding, taalles en hulp bij digitale vaardigheden. Ook de horeca is na 17.00 uur gesloten.

‘Zo blijven studieplekken beschikbaar’

De bibliotheek kijkt per evenement of activiteit, of deze geannuleerd moet worden of door kan gaan. ‘Als u al gereserveerd hebt, ontvangt u een persoonlijk bericht als de activiteit niet doorgaat of als deze wordt verplaatst’, aldus de Bibliotheek Den Haag.

Wethouder Robert van Asten (D66) vindt het belangrijk dat de bibliotheken geopend blijven. Van Asten: ‘Zo blijven de rustige studieplekken voor onze jongeren beschikbaar. Uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.’

Geen coronatoegangsbewijs nodig

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig om de bibliotheek te bezoeken. Iedereen van 13 jaar en ouder is wel verplicht om een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden. Bij sommige activiteiten en in het café is het coronatoegangsbewijs wel verplicht, naast het mondkapje en de afstandsregel.