Bryce Smith verlaat The Hague Royals

Bryce Smith is vertrokken bij The Hague Royals. Dit besloot de medische staf nadat de Amerikaanse topschutter geblesseerd raakte in de uitwedstrijd tegen Landstede Hammers Zwolle.

De 23-jarige Smith sloot dit seizoen aan bij de Haagse eredivisionist en was goed voor gemiddeld 13.3 punten en 4.4 rebounds per wedstrijd. Bryce Smith was een vaste waarde voor de ploeg van coach Bert Samson en je mag het vertrek van de 2.06 lange forward typeren als een sportieve aderlating.

In goed overleg is besloten om Bryce Smith terug te laten keren naar de US om daar te kunnen revalideren. De organisatie van The Hague Royals betreuren het verlies enorm en wensen hem een spoedig herstel van deze zware blessure. Smith is inmiddels terug naar zijn geboorteland. Het is nog niet bekend of er een vervanger voor hem wordt aangetrokken.