Marcel Verreck: ‘CDA-viespeuk heeft zich inmiddels teruggetrokken, een uitdrukking waarbij ik liever geen beeld heb’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over een CDA-kandidaat die zich heeft teruggetrokken na seksistische teksten.

‘Zo heeft een Haags CDA-onderknuppeltje onder pseudoniem op een stoere website bij een foto van Mikal Tseggai en Janneke Holman de vraag gesteld: ‘Wie zou deze twee PvdA-meisjes doen?’ Behalve dat deze uitdrukking een misdaad tegen de taal is, vind zelfs ik, als erkende vuilbekker, dat deze lompe poging tot coalitievorming ernstig moet worden veroordeeld. De viespeuk heeft zich inmiddels teruggetrokken, ook een uitdrukking waarbij ik liever geen beeld heb’, aldus de columnist.

